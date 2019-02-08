Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı" sona erdi.

RTÜK tarafından yürütülen "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması" Projesi'nin önemli bir aşaması olan "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı", 4-7 Şubat'ta, RTÜK ve TDK'de düzenlenen toplantılarla yapıldı.

RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak ve TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katılımıyla her gün farklı bir temanın ele alındığı çalıştayda, medyaya hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilcileri, TDK ve RTÜK uzmanları, akademisyenler, haber ve program sunucuları, diksiyon eğiticileri, kamu kurumları ile ulusal, bölgesel, yerel yayın kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, radyo ve televizyonlarda Türkçe'nin doğru kullanılmasını sağlamak için görüş ve önerilerini sundu.

- "Uygulamaların takipçisi olacağız"

RTÜK Başkan Vekili Çıplak, çalıştayın son gününde yaptığı konuşmada, "Radyo ve televizyon yayınlarında Türkçe'nin güzel kullanılmasını teşvik eden önemli bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Burada hayata geçirmeye çalıştığımız uygulamaların takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.