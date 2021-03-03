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Radyoaktif kalıntılı toz geliyor!

03.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Radyoaktif kalıntılı toz geliyor!

Sahra Çölü üzerinden şubat ayının başlarında Fransa'ya ilerleyen toz, içerdiği sezyum 137 kalıntılarını da ülkeye taşımış oldu. Bu durum ilerleyen günlerde radyoaktif tozun ülkemize de gelebileceği endişesini yarattı. Uzmanlar "radyoaktif kalıntılı toz geliyor, dışarı çıkmayın!" uyarısında bulundu. İçerdiği sezyum 137 miktarı belli olmayan tozun olası bir tehlike yaratabileceği söylendi.

Şubat ayının başında Sahra Çölü'nde Fransa'ya gelen toz, 1960 yılında bölgede yapılan bazı nükleer denemelerin kalıntısı olan sezyum 137 radyoaktif maddesini Jura Dağları'na bıraktı. İlerleyen günlerde Fransa üzerinden Avrupa'ya ve Türkiye'ye ilerlemesi beklenen toz taşınımı Avrupa halkında büyük endişe yarattı.

İNSANLAR BU HAVAYI SOLUMAMALI. DIŞARI ÇIKMAYIN!

Sezyum 137 radyoaktif maddesinin kalıntılarının 6 Şubat 2021 tarihinde Fransa'da tespit edildiğini söyleyen uzmanlar, bu radyoaktif maddenin geçmiş yıllarda Sahra Çölü'nde yapılan bazı radyoaktif denemelerden kaynaklandığını düşünüyor. Maddenin miktarı konusunda net bir açıklama bulunmuyor ancak yüksek miktarda bulunması ihtimaline karşın uzmanlar, vatandaşların uyarılması ve mümkün mertebe dışarı çıkmamalarının belirtilmesi gerektğini söylüyor.

ŞEMSİYE VE YAĞMURLUK KULLANILMALI

Toz taşınımı, yağmura neden olabileceği için eğer dışarı çıkma zorunluluğu varsa şemsiye ve yağmurluk kullanılması şiddetle öneriliyor. Eğer olası bir durumda yağmura yakalanırsa hızlı bir biçimde yağmur değen kıyafetlerin çıkartılmasının ve bir an önce duş alınmasının radyoaktif maddenin vücuda temas etmemesi için oldukça önemli olduğu söyleniyor.

SEZYUM 137 NEDİR?

Sezyum 137 radyoaktif maddesi ölümcül bir elementtir. Oldukça güçlü bir radyoaktif olan sezyum 137, nükleer sanayide sıkça kullanılıyor. Çıplak el ile dokunulduğu zaman saniyeler içinde ölüme sebep olabilen bu madde, yan etkileri dolayısıyla çok sıkı bir deneyim altında tutulmakta.

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