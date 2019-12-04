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Radyodan köy çocukları için yardım topluyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

AKSARAY'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Karakuş, dinleyenleri tarafından gönderilen kıyafetleri kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor.
Havaların soğumasıyla birlikte köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin zorluk çekeceğini düşünen Yusuf Karakuş, programları sırasında ‘Bir bere de sen al’ kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak isteyen dinleyenlerinden yardımları toplayan Karakuş, biriktirdiği yardımları kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor.
600’E YAKIN KIYAFET GÖNDERİLDİ
Kampanyayı 1 ay önce başlattığını ve şu ana kadar 30 okula yardım gönderdiğini belirten Yusuf Karakuş, şunları söyledi:
''Bu başlattığımız kampanyada özellikle mont ve bot gibi kıyafetleri topluyoruz. Tabi bunun yanında kırtasiye ve kitap yardımları da yapılıyor. Onları da geri çevirmiyoruz. Çocukları ne mutlu edecekse, hepsini gönderiyoruz. Yaptığımız bu projeye yoğun talep var. Demek ki el ele verildiği zaman olmayacak hiçbir şey yok. Biz burada bunu gördük. Okullara gönderdiğimiz malzemeler ulaşınca da çok olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir art niyet olmadığını ve burada gelen ürünlerin tamamı öğrencilere gittiğini söyleyebilirim. Hatta yardım ulaşan okul ve çocukların fotoğrafları da bana ulaşıyor. İsteyen yardımseverlere de bu fotoğrafları gösteriyorum.''
Şu ana kadar 600’e yakın bot, mont, atkı, bere gönderdiğini ifade eden Karakuş, ''Hala göndermeye devam ediyoruz. Zaten bizi en çok etkileyen ve içimizi parçalayan olay da ihtiyaçların hala devam etmesi. Kimse bu şekilde öğrencilerin okula gitmesini istemez. Biz köy okullarında ihtiyaçları gördükçe mücadeleyle çalışmaya ve daha fazla vakit ayırmaya karar verdik. Bizi en çok mutlu eden ise öğrencilerin bize video çekip teşekkür etmesi'' dedi.

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