HABER

Radyodan köy çocukları için yardım topluyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

AKSARAY'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Karakuş, dinleyenleri tarafından gönderilen kıyafetleri kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin zorluk çekeceğini düşünen Yusuf Karakuş, programları sırasında ‘Bir bere de sen al’ kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak isteyen dinleyenlerinden yardımları toplayan Karakuş, biriktirdiği yardımları kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor.

600’E YAKIN KIYAFET GÖNDERİLDİ

Kampanyayı 1 ay önce başlattığını ve şu ana kadar 30 okula yardım gönderdiğini belirten Yusuf Karakuş, şunları söyledi:

''Bu başlattığımız kampanyada özellikle mont ve bot gibi kıyafetleri topluyoruz. Tabi bunun yanında kırtasiye ve kitap yardımları da yapılıyor. Onları da geri çevirmiyoruz. Çocukları ne mutlu edecekse, hepsini gönderiyoruz. Yaptığımız bu projeye yoğun talep var. Demek ki el ele verildiği zaman olmayacak hiçbir şey yok. Biz burada bunu gördük. Okullara gönderdiğimiz malzemeler ulaşınca da çok olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir art niyet olmadığını ve burada gelen ürünlerin tamamı öğrencilere gittiğini söyleyebilirim. Hatta yardım ulaşan okul ve çocukların fotoğrafları da bana ulaşıyor. İsteyen yardımseverlere de bu fotoğrafları gösteriyorum.''

Şu ana kadar 600’e yakın bot, mont, atkı, bere gönderdiğini ifade eden Karakuş, ''Hala göndermeye devam ediyoruz. Zaten bizi en çok etkileyen ve içimizi parçalayan olay da ihtiyaçların hala devam etmesi. Kimse bu şekilde öğrencilerin okula gitmesini istemez. Biz köy okullarında ihtiyaçları gördükçe mücadeleyle çalışmaya ve daha fazla vakit ayırmaya karar verdik. Bizi en çok mutlu eden ise öğrencilerin bize video çekip teşekkür etmesi'' dedi.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Filipinler’de bilanço artıyor: 10 ölüFilipinler’de bilanço artıyor: 10 ölü
Eskişehir beyaza büründüEskişehir beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Trafikte tartıştığı sürücüyü ezdi

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.