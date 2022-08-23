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Radyofrekans ablasyon tedavisi nedir? Nasıl uygulanır?

23.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyofrekans ablasyon tedavisi, girişimsel onkolojik ve girişimsel radyolojik tedavi yöntemlerinden biridir. Karaciğer kanseri, böbrek kanseri, akciğer kanseri, tiroid nodülleri gibi tümörlere uygulanmaktadır.

Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji Prof. Dr. Murat Cantaşdemir, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, akciğer kanseri, tiroid nodülleri gibi tümörlerin tedavisinde uygulanabilen radyofrekans ablasyon tedavisi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Esas mekanizma özel bir iğne ile deriyi uyuşturduktan sonra tümörün içerisine iğneyi ilerletmektir. İğne tümörün içerisine girdikten sonra dışarıdan radyofrekans dalgaları gönderilir. Bu dalgalar tümör içerisinde ısı artımına yol açar ve böylelikle tümör ısı dalgalarından dolayı yavaş yavaş yanarak ölmeye başlar. Radyofrekans ablasyon tedavisine çok benzeyen, yine aynı prensiple özel bir iğneyle yapılan mikrodalga ablasyon tedavi yöntemi de bulunmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
akciğer kanseri böbrek kanseri karaciğer kanseri radyofrekans
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