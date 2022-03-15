Radyoterapi hangi durumlarda kullanılmaktadır?

Radyasyon, enerjinin bir ortamda ışınlar ve parçacık halinde ilerlemesidir. Radyasyona günlük hayatımızda radyo ve televizyon ışıkları, mikrodalga, güneş ışınları nedeniyle sıklıkla maruz kalırız. Radyasyonun hastalıkların tedavisinde kullanılması için özel cihazlara ihtiyaç duyulmaktır. Yüksek dozdaki radyasyonun hastalıkları tedavi etmede kullanılmasına radyoterapi veya ışın tedavisi denmektedir.

HASTANIN ŞİKAYETLERİNİ AZALTMAK ADINA RADYOTERAPİ UYGULANMAKTADIR

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, radyoterapinin hangi durumlarda kullanıldığını belirterek, “Radyoterapi; hastalığın birincil tedavisi olarak tek başına, cerrahi öncesinde tümörü küçültme amacıyla, cerrahi sonrasında vücutta mikroskop düzeyinde kalmış olabilecek kanser hücrelerini temizleme amacıyla, cerrahi olmadan, kemoterapi ile birlikte direkt olarak tedavi amacıyla, hastalığı tam olarak iyileştirmenin mümkün olmadığı bazı durumlarda; hastanın ağrı, kanama gibi şikayetlerini azaltma amacıyla radyoterapi uygulanabilir. Bu tür tedaviye ’palyatif tedavi’ adı verilir. Normal hücrelerimiz belirli bir hızda bölünür, çoğalır ve ölür. Oysa kanser hücreleri normal hücrelerimize göre çok daha hızlı bölünüp, çoğalır ve ölüme dayanıklı hale geçerler” şeklinde konuştu.

“RADYOTERAPİ UYGULAMALARI KİŞİYE ÖZEL PLANLANIR”

Dr. Büyükyörük, radyoterapinin kişiye özel planlandığını söyleyerek, “Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılır. Işınlar, tümörlü dokuların hücre çekirdeğindeki DNA’yı etkileyerek DNA’ya yeterince zarar verdiğinde hücreler çoğalma yeteneğini kaybeder. Kanserli dokuda ölen hücreler yenilenmediğinde, kanserin büyümesi durur ve kitle küçülür. Radyasyon en çok bölünme kapasitesi en yüksek olan hücreyi etkiler. Tedavi alanındaki normal hücrelerin, tümörlü hücrelere göre sayısı milyonlarca kat fazladır. Etkilenen komşu normal hücreler ise, onarım mekanizmaları tam olduğu için normal duruma dönebilmektedirler. Radyoterapi uygulamaları, kişiye özel planlanır. Radyoterapi bölgesel etkili bir tedavi yöntemidir. Yalnızca uygulandığı bölge üzerinde etkilidir’’ ifadelerini kullandı.

RADYOTERAPİ BÖLGESEL ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMİDİR

Dr. Büyükyörük, radyoterapinin kişiye özel planlandığını söyleyerek, “Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılır. Işınlar, tümörlü dokuların hücre çekirdeğindeki DNA’yı etkileyerek DNA’ya yeterince zarar verdiğinde hücreler çoğalma yeteneğini kaybeder. Kanserli dokuda ölen hücreler yenilenmediğinde, kanserin büyümesi durur ve kitle küçülür. Radyasyon en çok bölünme kapasitesi en yüksek olan hücreyi etkiler. Tedavi alanındaki normal hücrelerin, tümörlü hücrelere göre sayısı milyonlarca kat fazladır. Etkilenen komşu normal hücreler ise, onarım mekanizmaları tam olduğu için normal duruma dönebilmektedirler. Radyoterapi uygulamaları, kişiye özel planlanır. Radyoterapi bölgesel etkili bir tedavi yöntemidir. Yalnızca uygulandığı bölge üzerinde etkilidir’’ ifadelerini kullandı.



