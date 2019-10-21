Radyoterapi ile kanseri durdurmak mümkün

Radyoterapi tedavisi hakkında bilgiler veren Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Barış Okumuş, “Radyoterapi sırası ve sonrasında hastaların ciltlerini korumak için güneşte fazla kalmamalarını öneririz, eğer zorunlu olarak güneşte kalınacaksa yüksek koruma faktörlü koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ayrıca dar giysilerden ve cildi tahriş edici kumaşlardan kaçınılmaldır. Radyoterapi sırasında sık ve az yemek yiyin, bol sıvı tüketin” dedi.

Kanser tanısı almış hastaların tedavisinde cerrahi ve kemoterapi ile beraber uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi olan radyoterapi, tümör hücrelerinin yüksek enerjili radyasyonla öldürülerek çoğalmalarının durdurulması anlamına geliyor. Radyoterapi tedavisiyle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Barış Okumuş, radyoterapinin cerrahi ve kemoterapi ile eşzamanlı veya ardışık olarak uygulanabileceğini söyledi. Amaç tümörü yok ederken sağlam dokuları korumak

Tedavi kararının hastalığın türüne, patolojik tipine, yerleşim yerine, evresine ve hastaların genel durumuna göre değiştiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Barış Okumuş, “Radyoterapide amaç tümör veya tümör yatağında en yüksek doza ulaşmaya çalışırken çevredeki sağlam dokuları olabildiğince korumaktır. Bunun sonucunda hastalarımızın hastalığını tamamen yok etmeyi ya da yakınmalarını gerileterek yaşam kalitesini artırmayı hedefleriz" diye konuştu.

Radyoterapi esnasında ağrı duymazsınız

Yapılan radyoterapi işleminde 360 derece dönebilen bir cihazın önceden belirlenmiş açılarda hastanın çevresinde dönerek tedavisini yaptığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Okumuş, "Bu işlem sırasında herhangi bir ağrı duymanız olası değildir. Belirli aralıklarla tedavi pozisyonunun kontrolu amacıyla filmler çekilip radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından değerlendirilir. Tedavi süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar değişebilir. Radyoterapi olası yan etkileri azaltmak amacıyla standart olarak hafta içi hergün uygulanır. Toplam süre birkaç günden sekiz haftaya kadar değişmektedir" diye konuştu. Vücudunuza çizilen çizgileri çıkarmayın

Radyoterapi alacak ya da ona eşlik edecek kişinin gebe olması durumunda mutlaka hekime haber verilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Barış Okumuş, şu uyarılarda bulundu: “Radyoterapi alacak ya da ona refakat edecek kişi gebeyse mutlaka hekim uyarılmalı. Çünkü bu kişiler radyasyonlu alana girdiği takdirde doğacak çocuğun sakat olma olasılığı oldukça yüksektir. Tedavi bölgenizi tanımlamak için vücudunuza ya da maskenize çizilen özel çizgileri çıkarmayın ve üzerinden geçmeyin. Bu çizgiler tedavi sırasında her gün kontrol edilmektedir. Radyoterapi sırasında cildiniz çok hassas olacağından yıkanırken lif kullanmak, sert şekilde ovalanmak ve kurulanmak cillte reaksiyon riskini arttırabilir. Bu nedenle tedavi bölgenizi ılık su ile yıkayıp ardından yumuşak bir havlu ile yavaş yavaş kurulayabilirsiniz. Tedavi bölgesi dışında kalan yerler için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.”