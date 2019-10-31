Radyoterapiyle meme kanseri kontrol altında

Doç. Dr. Dilek Ünal, meme kanseri tedavisinde radyoterapinin önemine değindi. Doç. Dr. Ünal, "Radyoterapi ile asıl amacımız kalan meme dokusunda ve ilişkili koltuk altı lenf bezlerinde ameliyat sonrasında oluşacak tekrarlayan hastalığı azaltmak." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümünden Doç. Dr. Dilek Ünal, meme kanseri tedavisinde kullanılan radyoterapi yöntemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Ünal, günümüzde meme kanseri hastalarına daha erken tanı konulabildiğine ve sağ kalımların arttığına dikkate çekerek, "Böylece meme kanseri, radyoterapideki teknolojik gelişmelerin en çok kullanıldığı alanlardan olmaya devam ediyor. Bizler de radyasyon onkolojisi uzmanları olarak radyoterapi uygularken tüm teknolojik yöntemleri normal dokuları daha iyi koruyabilmek ve kansere karşı en etkin tedaviyi verebilmek için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastalığın tekrarını önlüyoruz"

Radyoterapi ile hastalığı kontrol altında tutmaya çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Ünal, "Radyoterapi ile asıl amacımız meme koruyucu cerrahi sonrasında kalan meme dokusunda, meme dokusu tamamen alınmış olan hastalarımızda göğüs duvarında ve ilişkili lenf bezlerinde ameliyat sonrasında oluşacak tekrarlayan hastalığı azaltmak. Bizler biliyoruz ki radyoterapi ile sistemik olarak vücutta hastalık kontrolünü de artırıyoruz. Yani bizim için bu hastalığın tedavisinde radyoterapi çok önemli" bilgisini verdi.