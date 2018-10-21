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"Rafadan Her Notadan" müzikali Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

"Rafadan Her Notadan" müzikali Bursa'da sahnelendi

TRT Çocuk kanalında yayımlanan Rafadan Tayfa "Rafadan Her Notadan" çocuk müzikali, Bursa'da sahnelendi.

Çocukların sosyalleşmesi için eski mahalle oyunlarını, sporu, paylaşımı ve takım ruhunu anlatan çizgi karakter projesi "Rafadan Tayfa", Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde minik seyircilerle buluştu.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan müzikale çocukların yanı sıra aileleri de ilgi gösterdi.

Gösteri sonunda performans sergileyen Rafadan Tayfa ekibini çocuklar uzun süre alkışladı.

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"Rafadan Her Notadan Müzikli" Rafadan Tayfa TRT Çocuk

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