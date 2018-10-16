Rafadan Tayfa 26 Ekim'de minik sinemaseverlerle buluşacak

Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa'nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 26 Ekim'de minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen animasyon serisinin sinema uyarlamasında, Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldıkları büyük macera anlatılıyor.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği eser yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

- "Tüm zamanların en büyük gişe başarısını hedefliyoruz"

Animasyondaki müziklerin de söz yazarı ve bestecisi olan yapımcı İsmail Fidan, Rafadan Tayfa'nın birçok ilklerin sahibi olduğunu ve geniş bir yaş kitlesine ulaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir yerli yapım olarak tüm zamanların en büyük gişe başarısını hedefliyoruz. Sinema filmimizin ardından uluslararası arenaya açılıyoruz. İlk olarak kasım ayında Güney Afrika Film Fuarı'nda görücüye çıkacağız. Ardından da animasyon ve film fuarlarının tamamında yer alarak 'Rafadan Tayfa' markasını daha üst seviyelere taşıyacağız."