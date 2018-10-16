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Rafadan Tayfa 26 Ekim'de minik sinemaseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa'nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 26 Ekim'de gösterime girecek

Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa'nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 26 Ekim'de minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen animasyon serisinin sinema uyarlamasında, Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldıkları büyük macera anlatılıyor.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği eser yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

- "Tüm zamanların en büyük gişe başarısını hedefliyoruz"

Animasyondaki müziklerin de söz yazarı ve bestecisi olan yapımcı İsmail Fidan, Rafadan Tayfa'nın birçok ilklerin sahibi olduğunu ve geniş bir yaş kitlesine ulaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir yerli yapım olarak tüm zamanların en büyük gişe başarısını hedefliyoruz. Sinema filmimizin ardından uluslararası arenaya açılıyoruz. İlk olarak kasım ayında Güney Afrika Film Fuarı'nda görücüye çıkacağız. Ardından da animasyon ve film fuarlarının tamamında yer alarak 'Rafadan Tayfa' markasını daha üst seviyelere taşıyacağız."

- Filmin konusu

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır. Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir. Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde İstanbul’un en eski dehlizlerinden birinin mahallelerinin altından geçtiğini öğrenirler. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak.

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Rafadan Tayfa sinema Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

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