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"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"na ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Film, vizyona girişinin dördüncü gününde 378 bin 255 kişi tarafından izlendi

İSTANBUL (AA) - Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası", minik sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunda ve sanat yönetmenliğinde Ozan Çivit imzası bulunan film, vizyona girişinin dördüncü gününde 378 bin 255 kişi tarafından izlendi.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği filmde, Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi üzerine, "Rafadan Tayfa"nın mahallelerini kurtarmak için gösterdikleri çaba anlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

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