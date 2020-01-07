Rafadan Tayfa Göbeklitepe rekora koşuyor… İşte en çok izlenen filmler

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", vizyonda girdiği hafta animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırmıştı. Film, vizyondaki ikinci haftasında da mükemmel performansını korudu ve 444.755 seyirciyle Box Office Türkiye zirvesini kaptırmadı. Sadece 10 günde 1.401.295 seyirciye ulaşmayı başaran Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin, yaklaşık 2,2 milyon seyirci bandındaki animasyon film rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son günlerin çok konuşulan yapımlarından olan Baba Parası ise beklentilerin oldukça altında kalarak, gişe listesine ikinci sıradan giriş yaptı. 01 Ocak'ta gösterime giren film, beş günde ise toplam 493.355 seyirci tarafından izlendi. Bu açılış performansı, Selçuk Aydemir, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Çalgı Çengi sonrası işbirliği yaptığı yapımlar arasında en düşük açılış miktarı olarak dikkat çekti.

Gösterimdeki beşinci hafta sonunu geride bırakan Mucize 2 Aşk, 66.426 seyirciyle üçüncü basamakta kendine yer bulurken, haftanın öne çıkan bir diğer yeni filmi Ip Man 4: Final, 39.294 seyirciyle Box Office Türkiye'ye dördüncü sıradan giriş yaptı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ise 33.380 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamında sırasıyla;

6 - Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi 26.384

7 - Aman Reis Duymasın 14.230

8 - Jumanji: Yeni Seviye 12.769

9 - Şuursuz Aşk 10.393

10 - Recep İvedik 6 5.835



