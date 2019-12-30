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  4. "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 18:47 | Son Güncelleme

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyona girişinin ilk üç gününde 586 bin 963 kişi tarafından seyredildi

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı.

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyona girişinin ilk üç gününde 586 bin 963 kişi tarafından seyredildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği film, 2018 yılında yaklaşık 244 bin seyirciyle açılışını gerçekleştirmişti ve toplamda 1 milyon 800 bin seyirciye ulaşmayı başarmıştı.

Rekorun bir önceki sahibi ise yaklaşık 504 bin seyirciyle, geçen ekim ayında gösterime giren "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi olmuştu.

Animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı animasyon türündeki filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa Göbeklitep

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