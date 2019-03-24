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"Rafadan Tayfa" Kosovalı çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

"Rafadan Tayfa" Kosovalı çocuklarla buluştu

PRİZREN (AA) - TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarının maskotları, Kosovalı çocuklarla bir araya geldi.

Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında Balkanlar turuna çıkan Rafadan Tayfa kahramanları maskotlarının son durağı, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehri oldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) himayesinde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Kosova merkezli Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) iş birliğinde Prizren Xhemajli Berisha Kültür Evi salonunda düzenlenen gösteriye Kosovalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"Rafadan Tayfa Sahne Gösterisi" Genel Koordinatörü Nuri Semacan, burada yaptığı açıklamada, Almanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan sonra gösteriyi Kosova'da yaptıklarını belirtti.

Semacan, "Tüm sevdikleri TRT Çocuk kahramanlarını görme fırsatı yakalayan çocuklar çok mutlu oldular ve biz de onları görünce aynı şekilde mutlu olduk." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren gösteriye katılan Kosovalı çocuklar da Rafadan Tayfa çizgi filmini çok sevdiklerini ve karakterleri yakından gördüklerinden dolayı sevinçli olduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kosova Prizren Rafadan Tayfa TRT Çocuk

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