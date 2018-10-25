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"Rafadan Tayfa" minik sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" minik sinemaseverlerle buluştu

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası", Başkentli minik sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

TRT Çocuk'un animasyon serisinin sinema uyarlamasında, Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldıkları büyük maceranın anlatıldığı "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın ön gösterimi Antares Cinemaximum'da düzenlendi.

Ön gösterime TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile eşi ve çocukları, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, filmin yönetmeni İsmail Fidan, bürokratlar ve sinemaseverler katıldı.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği eser yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

- Filmin konusu

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır. Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir. Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde İstanbul’un en eski dehlizlerinden birinin mahallelerinin altından geçtiğini öğrenirler. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak.

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