HABER

Rafadan Tayfa'dan ABD'de kundaklanan Diyanet camisi önünde gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

TRT Çocuk kanalında yayımlanan çizgi film Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, ABD'nin Connecticut eyaletinde geçen ay kundaklanan Diyanet cami bahçesinde gösteri yaptı

NEW HAVEN (AA) - TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde geçen ay kundaklanan Diyanet camisinin önünde çocuklarla buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kuzey Amerika turnesine çıkan Rafadan Tayfa tiyatro ekibinin cami önündeki gösterisi, minik seyircilere aileleriyle eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ve kültür gelişimine katkı sağlanması amacıyla başlatılan ve daha önce Avrupa, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk toplumunun minik üyeleriyle buluşan Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, Kuzey Amerika turnesindeki ilk gösterisini New Jersey Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmişti.

Tiyatro ekibi, bugün de New York Başkonsolosluğunun öncülüğünde "New York'ta bu yaz, her yer kırmızı beyaz" sloganıyla Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenecek Amerika Türk Günü etkinliğinde sahne alacak.

ABD turnesine 10 Haziran Long Island, 11 Haziran Levittown ve 12 Haziran Rochester'da devam edecek olan Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, 13 Haziran'da Kanada'ya geçecek ve 14 Haziran'da Toronto'da sahne alacak.

Rafadan Tayfa, 15 Haziran'da da Montreal şehrindeki son gösterisiyle Kuzey Amerika turnesini tamamlayacak.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Ressam İbrahim Balaban hayatını kaybetti(Ek bilgilerle)Ressam İbrahim Balaban hayatını kaybetti(Ek bilgilerle)
Doğal yaşamı sıcak vurduDoğal yaşamı sıcak vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa 12 Mayıs 2019 Connecticut eyaleti Kundaklama New Haven Camisi US Kuzey Amerika turnesi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.