Rafadan Tayfa'dan ABD'de kundaklanan Diyanet camisi önünde gösteri

NEW HAVEN (AA) - TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde geçen ay kundaklanan Diyanet camisinin önünde çocuklarla buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kuzey Amerika turnesine çıkan Rafadan Tayfa tiyatro ekibinin cami önündeki gösterisi, minik seyircilere aileleriyle eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ve kültür gelişimine katkı sağlanması amacıyla başlatılan ve daha önce Avrupa, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk toplumunun minik üyeleriyle buluşan Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, Kuzey Amerika turnesindeki ilk gösterisini New Jersey Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmişti.

Tiyatro ekibi, bugün de New York Başkonsolosluğunun öncülüğünde "New York'ta bu yaz, her yer kırmızı beyaz" sloganıyla Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenecek Amerika Türk Günü etkinliğinde sahne alacak.

ABD turnesine 10 Haziran Long Island, 11 Haziran Levittown ve 12 Haziran Rochester'da devam edecek olan Rafadan Tayfa tiyatro ekibi, 13 Haziran'da Kanada'ya geçecek ve 14 Haziran'da Toronto'da sahne alacak.

Rafadan Tayfa, 15 Haziran'da da Montreal şehrindeki son gösterisiyle Kuzey Amerika turnesini tamamlayacak.

