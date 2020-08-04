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  4. Rafael Nadal, Amerika Açık'a katılmayacağını duyurdu

Rafael Nadal, Amerika Açık'a katılmayacağını duyurdu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.08.2020 21:27 | Son Güncelleme

Rafael Nadal, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika Açık’a katılmayacağını açıkladı.

Rafael Nadal, Amerika Açık'a katılmayacağını duyurdu

Rafael Nadal, 31 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Amerika Açık'tan pandemi nedeniyle çekildiğini duyurdu.

asas

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