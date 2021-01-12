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Rafale jetleri Yunan parlamentosunun gündeminde

12.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Rafale jetleri Yunan parlamentosunun gündeminde

Yunan parlamentosu, 18 adet Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçaklarının satın alınmasına yeşil ışık yakacak yasal düzenlemeyi bu hafta oyluyor.

Uçakların satın alınması 2,5 milyar euroya mal olacak.Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerginlik sonrası savunma harcamalarını artıran Yunanistan, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçakları satın almaya hazırlanıyor. Fransız havacılık teknolojileri şirketi Dassault'tan 2,5 milyar euro karşılığında 18 adet uçak satın alınmasıyla ilgili olarak hazırlanan yasal düzenleme bu hafta içinde Yunan parlamentosunda oylamaya sunulacak.

İki ülke arasındaki anlaşmanın da bu ay içinde Atina'da imzalanacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan savunma kapasitesini genişletiyor

Fransa'dan alınacak bu uçaklar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle Türkiye ile yaşadığı gerginliğin ardından savunma kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası.

Yunanistan, satın alınacak 6'sı yeni, 12'si kullanılmış olan jetler için bu yıl içinde 1,5 milyar euro, 2022-2023 yıllarında 400 milyon euro, 2024-2025 yılları arasında da 34 milyon ödeme yapacak.

Uçakların satın alınmasıyla ilgili bugün başlayacak olan görüşmelerin hafta sonuna kadar tamamlanması, ardından da oylamanın yapılması planlanıyor.

Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar euroya çıkartılmasınıavr öngören bütçe tasarısı Aralık ayı ortasında parlamentodan geçti. Atina böylece savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkartmış oldu. Yunanistan, Fransa'nın yanı sıra İsrailve ABD ile de savunma alanındaki işbirliğini genişletiyor.

İstikşafi görüşmeler başlıyor

Öte yandan Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimin düşürülmesi için yeni bir girişim başlatılıyor. İki ülke arasında 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

Reuters/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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