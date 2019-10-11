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'Rafet Efendi' adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de kendini 'peygamber', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan ve kendisiyle görüşmek isteyenlerden, 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira isteyen 'Rafet Efendi' kod adlı Ş.Ö.'nün de aralarında bulunduğı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'Rafet Efendi' adliyede

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de kendini 'peygamber', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan ve kendisiyle görüşmek isteyenlerden, 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira isteyen 'Rafet Efendi' kod adlı Ş.Ö.'nün de aralarında bulunduğı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne- babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı. Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi. Hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Ş.Ö.’nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, para ve mülk bağışlamaya zorladığı ortaya çıktı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda Ş.Ö. ile birlikte R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. isimli 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde de yüklü miktarda para ve çok sayıda belge bulundu.
Şüphelilerden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ş.Ö.'nün da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.Ö. adliyeyeye sevk edilirken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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'Rafet Efendi' adliyede'Rafet Efendi' adliyede'Rafet Efendi' adliyede'Rafet Efendi' adliyede

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