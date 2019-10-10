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Rafet Efendi, ‘cehennem azabıyla’ korkutarak para ve mülkleri almış

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’de kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıttığı iddia edilen ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Ş.Ö. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.

Rafet Efendi, ‘cehennem azabıyla’ korkutarak para ve mülkleri almış

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıttığı iddia edilen ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Ş.Ö. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün cenneti vaat edip, cehennem azabıyla korkutarak, kendisine inananların para, mülk ve araçlarını aldığı belirtildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne ve babanın şikayeti üzerine ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı. Kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan aldığı yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaat ettiği belirlendi. Ş.Ö.’nün hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürüldü. Ş.Ö.’nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden ‘yüz görümlüğü’ adı altında 500 lira para aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak para ve mülk bağışlamaya zorladığı iddialar arasında yer aldı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından önceki gün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sadaka adı altında ev, araç ve para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ile R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda paralar ve belgelere el konuldu. 6 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 9 kişi, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçlarıyla adliyeye sevk edilecek.

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Rafet Efendi, ‘cehennem azabıyla’ korkutarak para ve mülkleri almış

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