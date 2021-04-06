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Rafet El Roman'a açılan davada son durum!

06.04.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan, "Lügat" ve "Yadigar" isimli eserlerinin rızası olmadan sosyal medya platformlarında yayınladığı iddiasıyla Rafet El Roman'a açtığı 237 bin liralık tazminat davasının ilk duruşması görüldü. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Rafet El Roman'a açılan davada son durum!

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada taraf avukatları yer aldı. Duruşmada davacı Kerim Neşe Büyükarslan'ın avukatları, eserlerin müvekkillerine ait olduğunu, maddi manevi tazminat ödenmesini ve cezai şartların yerine getirilmesini talep etti.

Davalı Rafet El Roman'ın avukatı ise davanın reddi yönünde karar verilmesini isterken, her iki taraf avukatları da bir sonraki duruşmada tanıklarının dinlemesini talep etti. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, tarafların tanık dinlenmesi yönündeki taleplerini reddetti. Duruşma bilirkişi raporunun beklenilmesi için ertelendi.

DİLEKÇEDE ESERLERİN ÇOĞALTILMASININ DURDURULMASINI DA TALEP ETMİŞTİ

Davacı Kerim Neşe Büyükarslan eserlerinin El Roman Müzik tarafından izinsiz şekilde yayımlandığını ve kendisine vaat edilen edimlerin yerine getirilmediği iddiasıyla Rafet El Roman ve El Roman Müzik Şirketi'ne 237 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Şikayet dilekçesinde Büyükarslan, ayrıca eserlerin yayınlanmasının ve çoğaltılmasının durdurulmasını da talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman
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