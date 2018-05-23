MAGAZİN

Rafet El Roman eski aşkı ile Paris'te

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Rafet El Roman kızları Su Elnur ile Şevval’in annesi Tuğba Altıntop’tan 2003’te boşanmıştı. 2010’da çocuklarının dadısı Yeşim Eryıldırım’dan bir oğlu olmuştu: Edvan.

Rafet El Roman eski aşkı ile Paris'te

Özel bir konser için Fransa’ya giden Rafet El Roman hiç ihmal etmediği oğlu ve eski sevgilisini de yanında götürdü. Rafet konser sonrası Edvan’ı ve Yeşim Eryıldırım’ı, Disneyland’a götürdü.

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GELİN-DAMAT POZU

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Yeşim Eryıldırım başında duvağı, elinde çiçeği Rafet El Roman ile gelin-damat pozu verdi.

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'VAY BENİM ELEKTRİKÇİM'

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına “Vay benim elektrikçim” notunu düştü.

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Yeşim Eryıldırım o fotoğrafla birlikte Münir Özkul ile Adile Naşit’in düğün fotoğrafını da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
rafet el roman Paris

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