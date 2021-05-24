Rafet El Roman’in kızı Su El Roman’dan cesur pozlar: Dekoltesi ile sosyal medyayı salladı!

Babasının izinden gitmeyi tercih ederek müzik dünyasını adım atan Su El Roman, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. El Roman, İnstagram hesabından yayınladığı cesur pozları ile adından söz ettiriyor. Son olarak klip çekimlerine başlayan El Roman, mini kırmızı elbisesi ile dikkat çekmeyi başardı.

Su El Roman cesur paylaşımları ile sosyal medyayı salladı!

Babası Rafet El Roman gibi müzik dünyasına adım atan Su El Roman, şu sıralar yeni çıkaracağı şarkısı ile gündemde.

Yeni parçası için klip çekimlerine başlayan El Roman, çekimlerde giydiği kırmızı ve sarı renkteki kıyafetleri ile dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından klip çekimlerinden kareler yayınlayan El Roman'ın süper mini ve dekolteli kıyafeti ile verdiği pozlar yürekleri hoplattı.