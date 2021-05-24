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  4. Rafet El Roman’in kızı Su El Roman’dan cesur pozlar: Dekoltesi ile sosyal medyayı salladı!

Rafet El Roman’in kızı Su El Roman’dan cesur pozlar: Dekoltesi ile sosyal medyayı salladı!

24.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Su El Roman paylaşımları ile gündem oldu. Su El Roman, süper minisi ile verdiği iddialı pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Su El Roman'nın nefes kesen o pozları...

Babasının izinden gitmeyi tercih ederek müzik dünyasını adım atan Su El Roman, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. El Roman, İnstagram hesabından yayınladığı cesur pozları ile adından söz ettiriyor. Son olarak klip çekimlerine başlayan El Roman, mini kırmızı elbisesi ile dikkat çekmeyi başardı.

Su El Roman cesur paylaşımları ile sosyal medyayı salladı!

Babası Rafet El Roman gibi müzik dünyasına adım atan Su El Roman, şu sıralar yeni çıkaracağı şarkısı ile gündemde.
Yeni parçası için klip çekimlerine başlayan El Roman, çekimlerde giydiği kırmızı ve sarı renkteki kıyafetleri ile dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından klip çekimlerinden kareler yayınlayan El Roman'ın süper mini ve dekolteli kıyafeti ile verdiği pozlar yürekleri hoplattı.
Takipçilerinin fikirlerini merak eden El Roman, paylaşımının altına "Klip’te hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombinimi mi?" notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman Su El Roman Tuğba Altıntop
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ünlüler bitti dıdısının dıdısı da bize öğretiyorlar.
Yoluncak kaz aranıyor !! Buradan kazlara ve kefallere sesleniyor !!
bu ülkede soyunmayana şöhret yok onu mu anlayalım

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