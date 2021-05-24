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Rafet El Roman’in kızı Su El Roman’dan iddialı pozlar: Dekoltesi ile sosyal medyayı salladı!

24.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Su El Roman paylaşımları ile gündem oldu. Su El Roman, süper minisi ve dekoltesi ile verdiği cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Su El Roman'nın yürek hoplatan o pozları...

Babasının izinden gitmeyi tercih ederek müzik dünyasını adım atan Su El Roman, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. El Roman, İnstagram hesabından yayınladığı cesur pozları ile adından söz ettiriyor. Son olarak klip çekimlerine başlayan El Roman, mini kırmızı elbisesi ile dikkat çekmeyi başardı.

Su El Roman cesur paylaşımları ile sosyal medyayı salladı!

Babası Rafet El Roman gibi müzik dünyasına adım atan Su El Roman, şu sıralar yeni çıkaracağı şarkısı ile gündemde.
Yeni parçası için klip çekimlerine başlayan El Roman, çekimlerde giydiği kırmızı ve sarı renkteki kıyafetleri ile dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından klip çekimlerinden kareler yayınlayan El Roman'ın süper mini ve dekolteli kıyafeti ile verdiği pozlar yürekleri hoplattı.
Takipçilerinin fikirlerini merak eden El Roman, paylaşımının altına "Klip’te hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombinimi mi?" notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman Su El Roman Tuğba Altıntop
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