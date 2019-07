Rafet El Roman'ın kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Rafet El Roman'ın kızlarından da tatil pozu geldi.

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum'da geçiriyor.

Haziran'ın başında çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabından Kardeşi Şevval El Roman'la olan bikinili pozlarını paylaşan genç kızlar, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.