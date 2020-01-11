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  4. Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti!

Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Mesaj attığı kişiler tarafından ifşa edilen Rafet El Roman, öç almaya başladı! Ünlü şarkıcı, “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek mesajlaştığı 6 genç kızın isimlerini ve mesajlaşmalarını paylaştı.

Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti!

Şarkıcı Rafet El Roman, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başladı.Kendisine yazan kadın hayranlarının mesajlarına cevap veren El Roman, konuşmalarının ifşa edilmesi üzerine “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek 6 genç kızın isimleriyle birlikte mesajlarını paylaştı.

Genç kadın Rafet El Roman'ın mesajlarını ifşa ettiGenç kadın Rafet El Roman'ın mesajlarını ifşa etti

FLÖRT EDİYORUM!

Kadraj Magazin'in paylaşımına göre, Roman, "Her yazana cevap veriyor musun ki" diyen takipçisine, İnsanlara taciz, sarkıntılık etmiyorum biraz flört ediyorum o kadarcık ta olsun" yanıtı verdiği görüldü.

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RAFET EL ROMAN'IN BU İFŞASI SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hayranlarının kendisine attığı mesajları, isimleri açık şekilde Instagram hesabından paylaşan Rafet El Roman, genç kadınları hedef haline getirdiği için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturdu.

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rafet el roman, instagram, mesajlaşma, ifşa,

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