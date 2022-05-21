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Rafet El Roman, şampiyon Trabzonspor için şarkı yaptı

21.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için şarkı yaptı. Çocukluğundan bu yana Trabzonspor'u desteklediğini belirten Roman, yarın şarkısını müzikseverlerle buluşturacak.

Şarkıcı Rafet El Roman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için 'Işıl Işıl' adını verdiği bir şarkı yaptı. Şampiyonluk akşamında şarkının kısa bir bölümünü takipçileriyle paylaşan El Roman'ın şarkısı kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA TRABZONSPOR'U DESTEKLİYOR

Çocukluğundan bu yana Trabzonspor'u destekleyen Rafet El Roman, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve "Işıl Işıl" adını verdiği Trabzonspor şarkısını 22 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de camianın ve müzikseverlerinin beğenisine sunacak. Şarkıcı, bordo mavili kulüple özdeşleşmiş kelimeleri barındıran şarkısını tüm Trabzonspor camiasına armağan ediyor.

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Rafet El Roman
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