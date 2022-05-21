Rafet El Roman, şampiyon Trabzonspor için şarkı yaptı

Şarkıcı Rafet El Roman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için 'Işıl Işıl' adını verdiği bir şarkı yaptı. Şampiyonluk akşamında şarkının kısa bir bölümünü takipçileriyle paylaşan El Roman'ın şarkısı kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA TRABZONSPOR'U DESTEKLİYOR

Çocukluğundan bu yana Trabzonspor'u destekleyen Rafet El Roman, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve "Işıl Işıl" adını verdiği Trabzonspor şarkısını 22 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de camianın ve müzikseverlerinin beğenisine sunacak. Şarkıcı, bordo mavili kulüple özdeşleşmiş kelimeleri barındıran şarkısını tüm Trabzonspor camiasına armağan ediyor.

