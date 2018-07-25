MAGAZİN

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

Rafet El Roman kendinden küçük kadınlarla magazin gündemine düşmekten rahatsızdı ancak yine gündem oldu! Kendisi için "Abi" diyen Derya Ürkmez ile yakalandı

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

49 yaşındaki Rafet El Roman 2 gün önce “Magazinciler yanımda kimi görse ‘Sevgilisi’ diye yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” demişti.

Rafet El Roman, Bodrum’da 20 yaşındaki Derya Ürkmez ile öpüşürken görüntülendi.

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Almanya’da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez’in, Haziran’da birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor” yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

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Rafet El Roman, Derya Ürkmez’i evinde misafir etti.

Objektifleri fark edince önlem aldı, yazlığının panjurlarını kapattı.

Rafet El Roman 2014’te kendinden 20 yaş küçük olan Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş ama mutluluğu eşinin bebek istemesi nedeniyle 2016’da son bulmuştu. İlk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında. (Posta)


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Anahtar Kelimeler:
rafet el roman Derya Ürkmez

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