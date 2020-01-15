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  4. Rafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu

Rafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu

15.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük çiçeği, Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu. Rafflesia (Rafflesia tuan-mudae) çiçeğinin çapı 111 santimetre. Daha önceki rekor, yine Sumatra'da bulunan 107 santimetreyle Rafflesia arnoldii'ye aitti.

Rafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu

Dünyanın en büyük çiçeği, Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu. Rafflesia (Rafflesia tuan-mudae) çiçeğinin çapı 111 santimetre. Daha önceki rekor, yine Sumatra'da bulunan 107 santimetreyle Rafflesia arnoldii'ye aitti.

Kötü kokusuyla bilinen Rafflesia çiçeğinin yaprakları, dalları ve bilinen anlamda kökleri yok.

Fotosentez yapamayan dev çiçek, ihtiyacı olan su ve besini, mantar hücrelerine benzeyen ince uzun bağları olan bir daldan alıyor.

Çiçek

Çiçek, açmadan önce birkaç yıl boyunca bu daldan besleniyor. Açmasına birkaç ay kala iyice şişen Rafflesia, sonunda dev kulaklarıyla parlak kırmızı bir kovaya benzeyen bir çiçek görünümünü alıyor.

Çiçek

Çürümüş et gibi kokuyor

Rafflesia çürümüş etinkine benzeyen kokusuyla polen taşıyan sinekleri çekiyor.

DNA'sının bir kısmını üzerinde yaşadığı daldan alan çiçek henüz bilinmeyen bir nedenle bunları kendi genetik kodu için kullanıyor.

Çiçek

Yaşadığı ormanların kaybolması nedeniyle bu çiçeklerin nesli, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi konuyla ilgili haberinde "Rafflesia çiçek değil de fil ya da mavi balina gibi dev bir hayvan olsaydı korunması için daha fazla çaba gösterilecekti. Ama bu çiçekler büyük ölçüde ihmal ediliyor" dedi.

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Rafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunduRafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu
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