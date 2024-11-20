Rafine şeker diyeti nedir? Rafine şeker diyeti nasıl yapılır? Rafine şekersiz diyet listesi

Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji, şeker ile alınır. Ancak şeker pancarının işlem görmesi ve rafine edilmesi ve beyazlatılması ile elde edilen rafine şeker, işlem gördüğü süreçte besin değerini düşürdüğü için sağlığa zararlı hâle dönüşebilir. Bu yüzden yeteri kadar şekerden daha fazlasını tüketmek çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Rafine şeker diyeti nedir?

Rafine şeker diyeti vücuda fazla şeker alımı gerçekleştiğinde yapılması önerilen bir diyet türüdür. 21 gün şekersiz gıdalar tüketerek rafine şeker diyeti yapılır ve vücuttaki rafine şeker etkileri giderilebilir.

Süt ve süt ürünleri, çeşitli meyveler, dondurmalar, şeker oranı yüksek olan sebzeler, hamur işleri yoğun miktarlarda rafine şeker içerir. Bu nedenle bu tür ürünleri tüketmek obeziteden kalp sorunlarına çeşitli rahatsızlıklara neden olur.

Rafine şeker diyeti nasıl yapılır?

Rafine şekersiz beslenme ile bağırsaklarda oluşan kötü bakterilerin ve bağırsak parazitlerinin beslenmesine engel olur. Bu sayede de çeşitli rahatsızlıkların önüne geçilebilir. Bağırsaklarda aşırı rafine şeker tüketimi nedeni ile oluşan rahatsızlıklar diyabet hastalığını da tetikler.

Rafine şekersiz diyet yapmak için beyaz şekeri bırakmak yeterli olmaz. Uzak durulması gereken besinleri tüketmemek, şeker içeren her türlü içeceğin ve yiyeceğin olmadığı bir diyet listesine uymak gerekir.

21 gün boyunca birebir uygulanması gereken bir rafine şekersiz diyet listesinde şu ürünler bulunmalıdır:

Karbonhidratsız besinler

Şeker oranı az olan sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler ve otlar

Yumurta

Zeytin

Zeytinyağı

Kırmızı et

Balık

Kümes hayvanları

Sağlıklı yağlar

Yağlı tohumlar

Avokado

Doktor kontrolünde yapılması gereken rafine şeker diyeti özellikle yaşlılar, çocuklar, ergenlik dönemindeki genç bireyler, hamileler, emzirme sürecinde olan anneler için zararlı olabilir. Bu nedenle bilinçsizce diyete başlanmamalıdır.