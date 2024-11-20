Rafine şeker nedir, zararları nelerdir? Rafine şeker nelerde var? Rafine şeker içeren ve rafine şeker içermeyen gıdalar

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve uzun yaşamak için bazı besinlerden uzak durmak ya da gerektiğinden fazla tüketmemek gerekir. Özellikle şeker kullanımına dikkat etmek çok önemlidir. Yetişkinlerin ve çocuk bireylerin günlük tüketmesi gereken miktarlar bellidir ve bu miktarların aşılması hâlinde çeşitli rahatsızlıklar kendini gösterebilir.

Rafine şeker nedir?

Genel olarak beyaz renkte olan ve işlenerek tüketilen şekerler rafine şekerlerdir. Şeker pancarı kamışı ise şeker pancarından doğal olan şeker elde edilir. Bu doğal şekerler rafine adı verilen işlemlerden geçirilerek beyaz hâle getirilir. Böylece beyaz rafine şeker elde edilmiş olur.

Gereğinden fazla miktarlarda tüketilen rafine şeker birçok hastalığa neden olabilir. Vücudun şeker ihtiyacından fazla miktarda şeker tüketilirse kalıcı olabilecek rahatsızlıkların belirtileri görülmeye başlar.

Rafine şeker zararları nelerdir?

Rafine şeker vücuda enerji verir. Ancak geçirdiği rafine işleminin ardından besleyici etkisi azaldığı için fazla miktarda tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Rafine şeker dişlerden mideye birçok organa da zarar verebilir etkiye sahiptir. En bilinen zararları ve neden olabileceği durumlar şunlardır:

Obezite

Diyabet

Kalp sorunları

Damar rahatsızlıkları

Kan şekerinde dengesizlik

Depresyon

Kolesterol

Rafine şeker nelerde var?

Şeker pancarı ya da kamışının işlenmesiyle oluşan rafine şeker insan sağlığı için son derece zararlıdır. Özellikle aşırı tüketilmesi hâlinde ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Şeker hastalığından obeziteye, birçok soruna yol açabilecek olan rafine şeker çeşitli gıdalarda bulunur.

Rafine şeker en çok hamur işlerinde, sütlü tatlılarda, gazlı içeceklerde, gazsız içeceklerde, şekerleme çeşitlerinde, dondurmalarda, marmelat ve reçel çeşitlerinde türlü yiyeceklerde ve içeceklerde vardır.

Rafine şeker içeren gıdalar nelerdir?

Rafine şeker tatlıların içinde çok fazla bulunur. Reçeller, marmelatlar, bal, pekmez, dondurma türleri bol miktarda rafine şeker içerir. Bunlar dışında şu ürünlerde de rafine şeker yer alır:

Sütlü tatlılar

Pasta

Kek

Kurabiye

Lokum

Helva

Çikolata

Akide şekeri gibi diğer şekerler

Hazır satılan meyve suları

Rafine şeker içermeyen gıdalar hangileridir?

Yapılacak 21 günlük rafine şeker diyeti ile rafine şeker kaynaklı çeşitli rahatsızlıkların önüne geçebilmek mümkün olabilir. Doktor önerisi ile uygulanacak rafine şeker diyetinde rafine şeker içermeyen şu gıdalar tüketilmelidir: