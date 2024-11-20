HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Rafine şeker nedir, zararları nelerdir? Rafine şeker nelerde var? Rafine şeker içeren ve rafine şeker içermeyen gıdalar

Rafine şeker nedir, zararları nelerdir? Rafine şeker nelerde var? Rafine şeker içeren ve rafine şeker içermeyen gıdalar

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 18:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece kilo vermek ya da mevcut kiloyu koruma amacı ile değil, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için de doğru şekilde beslenmek son derece önemlidir. Uzmanlar bu noktada uzak durulması gereken bazı besinlerden bahsederler. Bunların başında da kızartmalar, hamur işleri ve şeker tüketimi gelir.

Rafine şeker nedir, zararları nelerdir? Rafine şeker nelerde var? Rafine şeker içeren ve rafine şeker içermeyen gıdalar

İçindekiler

  • Rafine şeker nedir?
  • Rafine şeker zararları nelerdir?
  • Rafine şeker nelerde var?
  • Rafine şeker içeren gıdalar nelerdir?
  • Rafine şeker içermeyen gıdalar hangileridir?

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve uzun yaşamak için bazı besinlerden uzak durmak ya da gerektiğinden fazla tüketmemek gerekir. Özellikle şeker kullanımına dikkat etmek çok önemlidir. Yetişkinlerin ve çocuk bireylerin günlük tüketmesi gereken miktarlar bellidir ve bu miktarların aşılması hâlinde çeşitli rahatsızlıklar kendini gösterebilir.

Rafine şeker nedir?

Genel olarak beyaz renkte olan ve işlenerek tüketilen şekerler rafine şekerlerdir. Şeker pancarı kamışı ise şeker pancarından doğal olan şeker elde edilir. Bu doğal şekerler rafine adı verilen işlemlerden geçirilerek beyaz hâle getirilir. Böylece beyaz rafine şeker elde edilmiş olur.

Gereğinden fazla miktarlarda tüketilen rafine şeker birçok hastalığa neden olabilir. Vücudun şeker ihtiyacından fazla miktarda şeker tüketilirse kalıcı olabilecek rahatsızlıkların belirtileri görülmeye başlar.

Rafine şeker zararları nelerdir?

Rafine şeker vücuda enerji verir. Ancak geçirdiği rafine işleminin ardından besleyici etkisi azaldığı için fazla miktarda tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Rafine şeker dişlerden mideye birçok organa da zarar verebilir etkiye sahiptir. En bilinen zararları ve neden olabileceği durumlar şunlardır:

  • Obezite
  • Diyabet
  • Kalp sorunları
  • Damar rahatsızlıkları
  • Kan şekerinde dengesizlik
  • Depresyon
  • Kolesterol

Rafine şeker nelerde var?

Şeker pancarı ya da kamışının işlenmesiyle oluşan rafine şeker insan sağlığı için son derece zararlıdır. Özellikle aşırı tüketilmesi hâlinde ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Şeker hastalığından obeziteye, birçok soruna yol açabilecek olan rafine şeker çeşitli gıdalarda bulunur.

Rafine şeker en çok hamur işlerinde, sütlü tatlılarda, gazlı içeceklerde, gazsız içeceklerde, şekerleme çeşitlerinde, dondurmalarda, marmelat ve reçel çeşitlerinde türlü yiyeceklerde ve içeceklerde vardır.

Rafine şeker içeren gıdalar nelerdir?

Rafine şeker tatlıların içinde çok fazla bulunur. Reçeller, marmelatlar, bal, pekmez, dondurma türleri bol miktarda rafine şeker içerir. Bunlar dışında şu ürünlerde de rafine şeker yer alır:

  • Sütlü tatlılar
  • Pasta
  • Kek
  • Kurabiye
  • Lokum
  • Helva
  • Çikolata
  • Akide şekeri gibi diğer şekerler
  • Hazır satılan meyve suları

Rafine şeker içermeyen gıdalar hangileridir?

Yapılacak 21 günlük rafine şeker diyeti ile rafine şeker kaynaklı çeşitli rahatsızlıkların önüne geçebilmek mümkün olabilir. Doktor önerisi ile uygulanacak rafine şeker diyetinde rafine şeker içermeyen şu gıdalar tüketilmelidir:

  • Avokado
  • Yumurta
  • Yeşil yapraklı sebzeler
  • Yağlı tohumlar
  • Sağlıklı yağlar
  • Şeker oranı düşük sebzeler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sağlık
En Çok Okunan Haberler
Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.