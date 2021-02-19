Raflar bomboş, elektrik ve su yok! Hayat durdu

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen, sert iklim karşısında resmen diz çöktü. Her gün felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz bir şekilde dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışıyor. Güneydeki dört eyalette 30'dan fazla insan hayatını kaybetti.

Şiddetli kar fırtınası ve zorlu hava koşulları, dün gece 100 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemeye devam etti. Ve Teksas'ın felaketten en çok etkilenen bölgelerine kar hala yağıyor. Bölgedeki 13 milyon kişi hala temiz ve akan suya erişemiyor.

Eyalette şu anda yiyecek ve su tükeniyor. Birçoğunun hala elektriğinin olmamasına rağmen, kendilerine "su kaynatmaları" emri verilen yedi milyon çaresiz Teksaslı, sıcak yemek alabilmek için sıraya girip dört saat boyunca beklemek zorunda kalıyor. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların halleri, dünya medyasında bir numaralı gündem oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Teksas'ın Houston şehri ve çevresi için, tüketilmesi planlanan tüm suyun olduğu gibi kaynatılması gerektiğini bildiren bir ‘kaynatma suyu’ bildirimi yayınladı.