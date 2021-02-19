Raflar bomboş, elektrik ve su yok! Hayat durdu

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen, sert iklim karşısında resmen diz çöktü. Her gün felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz bir şekilde dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışıyor. Güneydeki dört eyalette 30'dan fazla insan hayatını kaybetti.
Şiddetli kar fırtınası ve zorlu hava koşulları, dün gece 100 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemeye devam etti. Ve Teksas'ın felaketten en çok etkilenen bölgelerine kar hala yağıyor. Bölgedeki 13 milyon kişi hala temiz ve akan suya erişemiyor.
Eyalette şu anda yiyecek ve su tükeniyor. Birçoğunun hala elektriğinin olmamasına rağmen, kendilerine "su kaynatmaları" emri verilen yedi milyon çaresiz Teksaslı, sıcak yemek alabilmek için sıraya girip dört saat boyunca beklemek zorunda kalıyor. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların halleri, dünya medyasında bir numaralı gündem oldu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Teksas'ın Houston şehri ve çevresi için, tüketilmesi planlanan tüm suyun olduğu gibi kaynatılması gerektiğini bildiren bir ‘kaynatma suyu’ bildirimi yayınladı.
Yetkililer ayrıca, diş fırçalamak da dahil olmak üzere yalnızca kaynatılmış veya şişelenmiş suyun kullanılması gerektiğini söyledi. Houston şehri başkanı Sylvester Turner, elektriği olmayanları ve musluk suyunu kaynatacak imkanı olmayanları, mümkün olan her yerde şişelenmiş su almaya çağırdı.
Harris County'de suyu kaynatmaya zorlananlar arasında, susuz kalma veya olası bir hastalıkla yüzleşme arasında çaresiz bir seçim yapmak zorunda olan binlerce kişi var. Arlington, Austin, Houston ve San Antonio'da suyu kaynatma emri verilen 263 bin kişi, içme suyu temin edebilmek için büyük çaba harcıyor.
Perşembe günü, geçtiğimiz hafta sonu ülkeyi vuran Kış Fırtınası Uri'nin getirdiği rekor kıran dondurucu soğukların ortasında binlerce evin elektriksiz kaldığı üst üste beşinci gün oldu.
Vali Gregg Abbott, eyaletin doğal gaz üreticilerine eyalet içindeki elektrik üreticilerine yakıt satma talimatı verdi ve eyaletteki elektrik tedarikçisinden felaketle sonuçlanan arıza nedeniyle cevaplar talep etti. Buna rağmen hala 500 bine yakın insan, dondurucu soğuklarda elektriksiz bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.
Houston'da açlık çeken insanlar, elektriksiz geçen günler nedeniyle evdeki gıdaları bozulduğu ve atmak zorunda kaldıkları için çareyi fast food zincirinden yemek almakta buldu. Bunun için sıraya giren onlarca kişi, buz gibi havada 4 saati aşkın süre sıra beklemek zorunda kaldı.
Son 30 yılın en soğuk dönemi yaşanan Teksas eyaletinde, termometreler -18 dereceyi gösterirken eyaletin enerji şebekesi artan talepten dolayı başarısız kaldı. Dondurucu soğuklar, çoğu evdeki su borularının patlamasına da neden oldu.
Üçüncü dünya ülkesini anımsatan görüntülere sahne olan Houston'da, kent sakinleri bir mahallede sokaktaki musluktan kova kova su doldurmaya çalıştı. Üç gün sonra elektriğe kavuşan ancak hala suyu olmayan bir Houston sakini Daily Mail'e açıklama yaparak "NASA'nın Mars'a inişini izledik ama Houston'da hala içme suyumuz yok." dedi.
Galveston'da Belediye Başkanı Craig Brown, fırtınanın yol açtığı yıkımı 'bir kasırgadan daha kötü' olarak nitelendirirken, patlayan boruların hastaneleri 'tehlikeli derecede düşük' bir tedarikle bırakarak bölgedeki su kaynaklarını tükettiğini söyledi.
Bu arada, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, günlük hayatları hayatta kalma mücadelesine dönen seçmenlerin sinirleri kırılma noktasına ulaşırken, ailesiyle birlikte Meksika'ya tatile giderken görüntülendi. Cruz'un umursamazlığı eyalet çapında büyük öfke uyandırdı.
Eyaletteki birçok sağlık kurumu, Teksaslıları içmek için güvenli olduğundan emin olmadan önce musluk suyunu kaynatmaya çağıran uyarılar yayınladı. 141 ilçedeki yaklaşık 590 kamu su sistemi, halihazırda fırtınadan sersemlemiş olan yaklaşık 12 milyon sakini etkileyen su arzındaki kesinti konusunda uyarıda bulundu.
Houston'ı da kapsayan Harris County'de 4.7 milyon kişi, "kaynatma suyu" emri altındaydı. Ancak Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, MSNBC'ye, bu kişilerin çoğunun 'suyu kaynatma gücüne sahip olmadığını' söyledi.
Bunun yerine, birçoğu buzlu havada büyük kaplar ve kovalarla sıraya girerek yerel mahallelerdeki musluktan suyu doldururken, diğerleri evlerinde tuvaletleri yıkamak için havuz suyu kullanıyor. Houston'da yaşayan bir sakin, Dialy Mail'e üç gündür içme suyu bulamadığını söyledi.
Alex Macarthur adlı adam, hem elektriğin hem de suyun ilk olarak Pazartesi sabahı erken saatlerde kesildiğini söyledi. Elektrik Perşembe sabahı geri geldi. Alex, binadan su sisteminin tekrar çalıştığını ancak muslukları açmaması gerektiğini söyleyen bir mesaj aldı. Su boruları patladı ve su tekrar kesildi.
Bölgedeki süpermarketteki raflar Perşembe günü neredeyse tamamen boştu ve mağazada sadece dört küçük şişe su kaldı. Austin'in hemen güneyindeki 48 bin nüfuslu Kyle kentinde durum o kadar kötü ki, sakinlere yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı sürece tüm su kullanımını askıya almaları söylendi.
Çarşamba günü yetkililer, "Su sadece bu noktada hayatı sürdürmek için kullanılmalıdır" dedi. Kyle'da su kaynağı bitmek üzere. Eyaletteki bazı evlere elektrik geri geldi ancak su boruları patladı, evler sular altında kaldı ve tavanlar yıkıldı.
Eyaletteki hastaneler de zor koşullarda. Austin’deki bir tıp merkezi, Çarşamba gecesi hastalara ve personele su şişeleri dağıtmak zorunda kaldı. Ayrıca su basıncı çok düştüğü için ısıtma sistemi çökmek üzere.
New York Times'ın aktardığına göre, San Antonio'da 50 yaşındaki bir adam, klinikteki su temini sorunları nedeniyle Perşembe günü düzenli olarak uygulanan diyaliz tedavisini olamadı.
Galveston Belediye Başkanı Brown, Günaydın Amerika adlı televizyon programına bağlanarak yaptığı açıklamada, fırtınanın neden olduğu 'insan ıstırabını' ve ardından gelen yiyecek ve su krizlerinin 'çok endişe verici' olduğunu söyledi.
Dondurucu soğukların ektisiyle tamamen buzla kaplanmış bir arabanın görüntüsü ise TikTok'ta paylaşıldıktan sonra sosyal medyada viral oldu.