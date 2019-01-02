Rafsancani Müze Evi İran'ın son 40 yıllık tarihine ışık tutuyor

MUHAMMET KURŞUN - İran'ı devrime götüren süreçte önemli bir rol oynayan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin müzeye dönüştürülen evi, ülkenin 40 yıllık tarihine ışık tutuyor.

İran'daki Şah yönetimine son veren 1979 yılındaki devrimde Humeyni'den sonra en önemli isimlerden biri olarak görülen Rafsancani'nin evi, ölümünün ardından müzeye dönüştürüldü. Başkent Tahran'ın kuzeyinde Elburz Dağları eteğindeki Cameran semtinde bulunan evin, ülkenin yakın tarihine tanıklık etmesi bakımından önemli olduğu ifade ediliyor.

Devrimin ardından 1980-1989 yıllarında Meclis Başkanlığı, 1989-1997 yıllarında Cumhurbaşkanlığı, 2007-2011 yıllarında Uzmanlar Meclisi Başkanlığı ve son olarak ise Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Rafsancani 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetti.

Rafsancani'nin 1982- 2017 yıllarında yaşadığı ev, içindeki tüm eşyalar ve şahsi kütüphane muhafaza edilerek geçen yıl müzeye dönüştürüldü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği müzede, Rafsancani'ye ait balmumu heykeller dikkati çekiyor.