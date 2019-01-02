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Rafsancani Müze Evi İran'ın son 40 yıllık tarihine ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin 82 yıllık yaşamından kesitlerin sunulduğu Rafsancani Müze Evi, ülkenin özellikle son 40 yıllık tarihine ışık tutuyor

MUHAMMET KURŞUN - İran'ı devrime götüren süreçte önemli bir rol oynayan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin müzeye dönüştürülen evi, ülkenin 40 yıllık tarihine ışık tutuyor.

İran'daki Şah yönetimine son veren 1979 yılındaki devrimde Humeyni'den sonra en önemli isimlerden biri olarak görülen Rafsancani'nin evi, ölümünün ardından müzeye dönüştürüldü. Başkent Tahran'ın kuzeyinde Elburz Dağları eteğindeki Cameran semtinde bulunan evin, ülkenin yakın tarihine tanıklık etmesi bakımından önemli olduğu ifade ediliyor.

Devrimin ardından 1980-1989 yıllarında Meclis Başkanlığı, 1989-1997 yıllarında Cumhurbaşkanlığı, 2007-2011 yıllarında Uzmanlar Meclisi Başkanlığı ve son olarak ise Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Rafsancani 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetti.

Rafsancani'nin 1982- 2017 yıllarında yaşadığı ev, içindeki tüm eşyalar ve şahsi kütüphane muhafaza edilerek geçen yıl müzeye dönüştürüldü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği müzede, Rafsancani'ye ait balmumu heykeller dikkati çekiyor.

- "Humeyni, Rafsancani'nin kendisine komşu olmasını istedi"

AA muhabirine konuşan Rafsancani Müze Evi Müdürü Rıza Süleymani, pek çok ülkede önemli liderlerin yaşadığı evlerin daha sonra müzeye dönüştürüldüğünü ifade etti.

Süleymani, İran'ın yakın tarihinde büyük rol oynayan isimlerden biri olan Rafsancani'nin 34 yıl yaşadığı evin eski İran Cumhurbaşkanı'nın hayatı ve şahsiyetini merak eden kişilerin ziyaretine açık olduğunu söyledi.

Rafsancani'nin devrimden sonra Humeyni'nin talebi üzerine güvenlik nedeniyle bu eve taşındığını anlatan Süleymani, "İran lideri Humeyni, Rafsancani'nin kendisine komşu olmasını istedi. Çünkü Humeyni'nin evi de buranın yanında. Humeyni konuşmalarını da hemen yandaki Hüseyniye'de (Şiilerin matem ve toplantı için kullandığı mekanlar) yapardı." dedi.

Evin, Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildiğini aktaran Süleymani, Rafsancani'nin 82 yıllık yaşamından kesitlerin sunulduğu müzeye ait projenin 7 aylık sürede tamamlandığını, 15 yıllık günlükler ile 9 bin sayfalık hatıratın da burada muhafaza edildiğini kaydetti.

Süleymani ayrıca 25 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin katıldığı törenle resmi açılışının yapıldığı Rafsancani Müze Evi'nin günde yaklaşık 100 kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.

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İRAN müze Rafsancani Tahran

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