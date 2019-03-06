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Rafting botları 'Nevruz'a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting sezonu, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak.

Rafting botları 'Nevruz'a hazır

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting sezonu, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak. Geçen yıl 300 binin üzerinde tatilcinin rafting yaptığı kanyonda hedef 500 bin rakamına ulaşmak.
Antalya'da, deniz- kum ve güneş üçlemesine alternatif tatilcilere adrenalin dolu anlar sunan rafting sezonu 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak. Nevruz Bayramı tatilinde Antalya'ya gelecek İranlı turistler, rafting botlarını kullanacak sezonun ilk turistleri olacak. İranlı turistler, Nevruz Bayramı tatilini Antalya'da geçirmek için aylar öncesinden rezervasyonlarını yaptı.
10 TURİSTTEN BİRİ RAFTİNG YAPIYOR
Yaz- kış su sıcaklığının 5 derece olduğu kanyondaki işletmeler ise sezonun ilk tatilcilerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Köprülü Kanyon'da 17 yılı aşkın süredir rafting işletmeciliği yapan Aktifraft sahibi Necmi Aksu, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu İranlı turistlerin açacağını kaydetti. Köprülü Kanyon'un yaz sezonunda yerli ve yabancı binlerce tatilciyi ağırladığını kaydeden Aksu, "Antalya'ya tatile gelen her 10 turistin biri rafting yapıyor. Bölge turizmi için önemli bir nokta. Zorluk derecesinin yüksekliği tatilcilere heyecanı ve adrenalini doya doya yaşamalarını sağlıyor" dedi.
21 Mart'ta kutlanacak Nevruz Bayramı nedeniyle Antalya'ya gelecek turistleri ağırlayacaklarını anlatan Aksu, "Bizim hedefimiz her zamanki gibi Rus pazarı. Fakat Nevruz Bayramı süresince botlarımız İranlılar için yüzecek. Sezonun ilk turistlerine kanyonun coşkulu sularında rafting yaptırarak eğlenceli gün geçirmelerini sağlayacağız" dedi.
Geçen yıl rafting yapan kişi sayısının ortalama 300 binin üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Aksu, "Uzun zamandır bu bölgede turizmin içindeyim. Köprülü Kanyon konumu ve turizme sağladığı katkı nedeniyle Antalya için çok önemli bir bölge. Rafting turistlerin eğlendiği, serinlediği, yemek yediği, kültürümüzle tanıştığı ve tam bir gün geçirdiği etkinlik. Hedefimiz ilk etap 500 bin tatilciye ulaşmak" diye konuştu.
12 kilometrelik parkurda yapılan rafting turları, Oluk Köprüsü mevkiinden başlıyor ve Beşkonak Karabük Mahallesi yol ayrımında sona eriyor. Etap üzerinde çeşitli mola noktaları yer alıyor. Bu noktalarda rafting tutkunları düzenlenen etkinliklerle zaman geçiriyor. Turistler, kurulan platformlardan kanyonun buz gibi sularına atlayarak objektiflere poz veriyor.

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Rafting botları 'Nevruz'a hazırRafting botları 'Nevruz'a hazırRafting botları 'Nevruz'a hazırRafting botları 'Nevruz'a hazır

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