Rafting turları hız kazandı

Rafting turlarını düzenlemeye devam ettiklerini dile getiren Tepe, "Tüm raftingciler turlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Başta sayın Valimiz olmak üzere Kaymakamlarımız ve devletimizin büyük destekleriyle iki haftalık bir çalışma yaptık, bu çalışma hayatın normale döndürülmesi yönündeydi. Parkurumuzu temizledik. İki hafta boyunca nehirde çalışma yaptık. Parkur eskisinden daha keyifli hale geldi." diye konuştu.

Tepe, bayram tatilinde yoğunluk yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı yoğunluğunu fazlasıyla yaşıyoruz. Hem yurt dışından hem de yurdun dört bir yanından insanlarımız, selin etkisini silebilmemiz için bize destek olmak amacıyla buraya gelerek tatillerini geçirdi. Ege'ye, Akdeniz'e tatil planı yapan vatandaşlar destek olmak amacıyla buraya geldi. Hedefimizi hiçbir zaman küçültmüyoruz, 100 bin kişiye rafting yaptırma hedefimiz hala var. Yurt dışından da çok fazla rezervasyon talebi geliyor. Tabii ki sel bizi etkiledi ama bu yıl 100 bin kişinin altına düşmeyeceğiz."

