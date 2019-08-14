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Rafting turları hız kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören Cumayeri rafting tesislerinde düzenlemelerin ardından Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı - Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Kurban Bayramı yoğunluğunu fazlasıyla yaşıyoruz. Hem yurt dışından hem de yurdun dört bir yanından insanlarımız, selin etkisini silebilmemiz için bize destek olmak amacıyla buraya gelerek tatillerini geçirdi"

Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören Cumayeri rafting tesisleri, düzenlemelerin ardından eski günlerine döndü.

Destekler ve Melen Çayı'nda yapılan temizlik sonrası kendilerini kısa sürede hizmet vermeye hazır hale getiren işletmeciler, bayram tatili süresince yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişiyi botlara bindirerek adrenalin yaşattı.

Dokuzdeğirmen köyü mevkisinden başlayan 12 kilometrelik parkura giren maceraseverler, sel sonrası oluşan yeni güzergahın tadını çıkardı.

- "Rafting turlarımızı düzenlemeye devam ediyoruz"

Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, bunun izlerinin kolayca silinmeyeceğini ancak hayatın normal seyrine dönmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Rafting turlarını düzenlemeye devam ettiklerini dile getiren Tepe, "Tüm raftingciler turlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Başta sayın Valimiz olmak üzere Kaymakamlarımız ve devletimizin büyük destekleriyle iki haftalık bir çalışma yaptık, bu çalışma hayatın normale döndürülmesi yönündeydi. Parkurumuzu temizledik. İki hafta boyunca nehirde çalışma yaptık. Parkur eskisinden daha keyifli hale geldi." diye konuştu.

Tepe, bayram tatilinde yoğunluk yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı yoğunluğunu fazlasıyla yaşıyoruz. Hem yurt dışından hem de yurdun dört bir yanından insanlarımız, selin etkisini silebilmemiz için bize destek olmak amacıyla buraya gelerek tatillerini geçirdi. Ege'ye, Akdeniz'e tatil planı yapan vatandaşlar destek olmak amacıyla buraya geldi. Hedefimizi hiçbir zaman küçültmüyoruz, 100 bin kişiye rafting yaptırma hedefimiz hala var. Yurt dışından da çok fazla rezervasyon talebi geliyor. Tabii ki sel bizi etkiledi ama bu yıl 100 bin kişinin altına düşmeyeceğiz."

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