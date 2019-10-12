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Raftingcilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Düzce Rafting Takımı'nın sporcuları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla rafting botunda Türk bayrağı açtı

Düzce Rafting Takımı'nın sporcuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere rafting botunda Türk bayrağı açarak destek verdi.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde yaşayan ve Melen Çayı çevresinde 16-20 Ekim tarihlerinde Van'da gerçekleştirilecek olan Rafting Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan 9 kişilik takım, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla rafting botunda Türk Bayrağı açtı.

Rafting İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Tepe, şöyle konuştu:

"Birer vatandaş ve Rafting Milli Takımı sporcuları olarak Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk askerlerine minnet borcumuz var. Tüm sporcular, Türk ordumuzun yanında olduğumuzu ve her daim hizmet için yanlarında olduğumuzu iletmek istiyoruz."

Türk askerlerinin zaferle ve sağlıkla ülkeye geri dönmesi için dua ettiklerini vurgulayan Tepe, şunları kaydetti:

"Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi haklarını koruduğu gerçeğini herkes görsün. Azimle çalışan gençlerimiz olduğu sürece, Türk bayrağı sadece elimizde değil, gönlümüzün derinliklerinde olduğu sürece bu harekatın da üstesinden geleceğiz. Türk milleti olarak gece-gündüz askerlerimiz için dua ediyoruz. Cephede onlarla birlikte olamasak da dualarımızla onların yanındayız. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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Barış Pınarı Harekatı Düzce

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