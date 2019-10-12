Raftingcilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

"Birer vatandaş ve Rafting Milli Takımı sporcuları olarak Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk askerlerine minnet borcumuz var. Tüm sporcular, Türk ordumuzun yanında olduğumuzu ve her daim hizmet için yanlarında olduğumuzu iletmek istiyoruz."

Rafting İl Temsilcisi ve Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Türk askerlerinin zaferle ve sağlıkla ülkeye geri dönmesi için dua ettiklerini vurgulayan Tepe, şunları kaydetti:

"Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi haklarını koruduğu gerçeğini herkes görsün. Azimle çalışan gençlerimiz olduğu sürece, Türk bayrağı sadece elimizde değil, gönlümüzün derinliklerinde olduğu sürece bu harekatın da üstesinden geleceğiz. Türk milleti olarak gece-gündüz askerlerimiz için dua ediyoruz. Cephede onlarla birlikte olamasak da dualarımızla onların yanındayız. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

