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Raftinge Arap turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Melen Çayı'ndaki rafting tesisleri Arap turistler tarafından yoğun ilgi görüyor - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Bölgeye ülkemizden oldukça yoğun talep vardı fakat yaklaşık iki aydır Orta Doğu ülkelerinden talep alıyoruz. İki aylık süreçte 20 bin turist ağırladık. Fas, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nden misafirlerimiz var"

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı üzerinde bulunan rafting tesisleri Arap turistleri ağırlıyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine gelen adrenalin tutkunu Arap turistler, özel elbiseleri giyerek 16 kilometrelik parkurda doyasıya eğleniyor.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yaklaşık iki aydır Arap turistler tarafından yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Türkiye'ye gelen Arap turistlere hitap etmeye başladıklarını anlatan Tepe, "Yoğunluk nedeniyle inanılmaz sayılara ulaşmaya başladık. Arap turistler Düzce'nin güzelliklerini geç de olsa keşfettiler ve keyfini çıkarıyorlar." dedi.

Düzce'nin rafting sporunda bir marka haline geldiğini vurgulayan Tepe, şöyle konuştu:

"Bölgeye ülkemizden oldukça yoğun talep vardı fakat yaklaşık iki aydır Ortadoğu ülkelerinden talep alıyoruz. İki aylık süreçte 20 bin turist ağırladık. Fas, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nden misafirlerimiz var. Güzel bir talep var. Allah inşallah devamını nasip eder. Öncelikle ülke ekonomimize ve daha sonra kentimize yararlı oluyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Rafting

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