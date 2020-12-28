Ragdoll kedisi bakım ve özellikleri nelerdir?

Ragdoll kedileri güzellikleri ile ön plana çıkan kedilerdendir. Mavi gözlü olması ve tüylerinin parlak olması ile ilk anda dikkat çekerler. Ayrıca yumuşak huylu olması, bulunduğu ortama hızlı adapte olması da bu türü diğer kedi ırklarından ayıran özellikler arasındadır. Bu sevimli ve güzellikleriyle ünlenmiş kedilere dair merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.
Ragdoll kedilerinin fiziksel özellikleri, diğer kedilere göre farklı ve belirgindir. Bu kediler büyük kediler kategorisinde yer alır. Yumuşak huylu olması ile hayvan severlerin gönlünü fetheden Ragdoll cinsi kediler ilk olarak Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde ortaya çıkmıştır. Bu bölgede Josephine isimli bir safkan olmayan bir kedinin yavruları ragdoll kedilerin ilk görüldüğü bölgedir. Ragdoll kedisi özellikleri arasında en genel olanları şu şekilde sıralanır;
Kedilerin genel özellikleri bunlar olsa da, kendilerine has farklı özellikler gösterebilirler. Ayrıca Ragdoll kedilerinden beyaz eldivenli olanlar oldukça popülerdir. Beyaz eldivenli olanların rengi mavi, kahverengi ya da kahve lila olarak sınıflandırılır. Bu kediler estetik açıdan oldukça güzel olduğundan pek çok meraklısı bulunur. Ragdoll kedileri, ipeksi tüyleri ile oldukça dikkat çekerler. Uzun tüylü olduklarından düzenli bakım isterler.
Ragdoll kedisi sahiplenme gibi bir arzusu bulunanların en çok merak ettikleri hususlardan birisi kedilerin bakımıdır. Bu kedilerin bakımı oldukça kolaydır. Çok fazla tüy dökmemekle birlikte, düzenli olarak tüylerinin taranması ve bakımının yapılması önemlidir. Bazı kedi türleri taranmaktan hoşlanmazlar ancak Ragdoll kedileri ilgi görmekten oldukça hoşlanırlar. Kulak temizliği de dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Ragdoll kedisi özellikleri arasında kulaklarının hassas olmasıyla da bilinir. Bu nedenle mutlaka bir veteriner hekim tarafından düzenli olarak kulak temizliği yapılması gereklidir.
Hayvanseverlerin en çok dikkat ettiği konulardan birisi hayvanların satışı ile ilgilidir. Hayvan satışı tüm dünyada engellenmeye çalışılsa da, ne yazık ki yeterli sınırlama söz konusu değildir. Bu nedenle ragdoll kedisi ücretsiz sahiplenme yapmak isteyenlerin ilgili sosyal paylaşım platformlarından gerekli yerlere üye olmaları ve üye oldukları sayfaları takip etmeleri gereklidir. Yavrulayan ve sahiplendirilmek istenen kediler bu sayfalardan paylaşılarak kişilere verilebilir.
Yaşam süreleri 13 ile 15 yıl arasında değişkenlik gösterir. Sağlıklı oldukları takdirde 15 yıla kadar yaşayabilirler. Ancak bu kediler obeziteye yatkındır. Bu nedenle sağlık problemi yaşayabilirler. Ragdoll kedi sahiplenme sonrasında düzenli olarak kontrollerinin yapılması ömrünün uzun olması açısından dikkat edilmesi gereken çok önemli bir noktadır.
Ragdoll kedi sahiplenen kişilerin kediyi düzenli olarak kontrole götürmesi ve kilosuna dikkat etmesi önemlidir. Uzmanlar genellikle bu kedilere diyet mama kullanılmasını önerir. Ragdoll cinsi kedilerin yaşayacağı bir başka problemde tüy yumağı problemidir. Her uzun tüylü kedinin yaşama ihtimali olan bu soruna karşı tüylerin düzenli taranması ve tüyleri kolaylıkla atmasına yardımcı olan malt macunu verilmesi veteriner hekimler tarafından önerilen bir husustur. Bunların dışında ragdoll kedilerde dikkat edilmesi gereken özellikler şunlardır;
Güzelliği ve iyi huyundan ötürü son dönemde kedi sahiplenmek isteyenler için Ragdoll’lar oldukça aranan bir türe dönüştü. Ragdoll kedi çiftliği yurtdışında oldukça yaygın olmasına karşın, Türkiye’de kedi çiftliklerinde bu türün de var olduğunu görebilirsiniz. Uzunca bir dönem yaşamımızda yer alacak kedilerin, bilinçli yerden edinilmesi çok önemlidir. Bu yüzden siz de gerekli araştırmaları yaparak iyi çiftliklerden hayvan dostları sahiplenmeniz ileride yaşanacak sorunların önüne geçecektir.
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