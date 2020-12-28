Ragdoll kedisi bakım ve özellikleri nelerdir?

Ragdoll kedileri güzellikleri ile ön plana çıkan kedilerdendir. Mavi gözlü olması ve tüylerinin parlak olması ile ilk anda dikkat çekerler. Ayrıca yumuşak huylu olması, bulunduğu ortama hızlı adapte olması da bu türü diğer kedi ırklarından ayıran özellikler arasındadır. Bu sevimli ve güzellikleriyle ünlenmiş kedilere dair merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Ragdoll Kedisinin Özellikleri Nelerdir?

Ragdoll kedilerinin fiziksel özellikleri, diğer kedilere göre farklı ve belirgindir. Bu kediler büyük kediler kategorisinde yer alır. Yumuşak huylu olması ile hayvan severlerin gönlünü fetheden Ragdoll cinsi kediler ilk olarak Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde ortaya çıkmıştır. Bu bölgede Josephine isimli bir safkan olmayan bir kedinin yavruları ragdoll kedilerin ilk görüldüğü bölgedir. Ragdoll kedisi özellikleri arasında en genel olanları şu şekilde sıralanır;

Minumum ağırlıkları üç buçuk kilo iken maksimum ağırlıkları dokuz kiloya ulaşır.

Tüyleri beyaz eldivenli, eldivensiz ve tek renkliler olarak üç tüy cinsine sahiptirler.

Genellikle gözleri safir mavisidir ancak çok nadir olsa da farklı renkleri de bulunur.

Genellikle çevresindeki insanlarla çok iyi anlaştıkları bilinir. Ragdoll kedi türü köpeklerle bile çok iyi anlaştığı sıklıkla görülen bir durumdur.

Çok hareketli bir kedi olmamakla birlikte dışa dönük ve sevecen bir yapısı vardır.

Cüsselerinin büyük olmasına karşın, ses tonları oldukça düşüktür.

Kedilerin genel özellikleri bunlar olsa da, kendilerine has farklı özellikler gösterebilirler. Ayrıca Ragdoll kedilerinden beyaz eldivenli olanlar oldukça popülerdir. Beyaz eldivenli olanların rengi mavi, kahverengi ya da kahve lila olarak sınıflandırılır. Bu kediler estetik açıdan oldukça güzel olduğundan pek çok meraklısı bulunur. Ragdoll kedileri, ipeksi tüyleri ile oldukça dikkat çekerler. Uzun tüylü olduklarından düzenli bakım isterler.