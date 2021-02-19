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Rage 2 sürprizi: Epic Games Store 2 ücretsiz oyun daha sundu!

19.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Rage 2 sürprizi: Epic Games Store 2 ücretsiz oyun daha sundu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar kapsamında bu kez Rage 2'ye ve Absolute Drift'e yer verdi. Her iki oyun, Epic Games Store'da ücretsiz oldu.

Epic Games ücretsiz oyunlar dağıttığı geleneğini tam gaz sürdürüyor. Her hafta en az bir oyunu ücretsiz hale getiren ünlü online oyun mağazası, bu hafta da geleneğini bozmadı ve iki farklı oyunu ücretsiz yaptı. Oyunlardan biri ise Rage 2.

EPİC GAMES'DA RAGE 2 ÜCRETSİZ OLDU

Rage 2 oyunu, Bethesda tarafından yayınlanan ve id Software - Avalanche Studios ikilisi tarafından geliştirilen bir açık dünya oyunu. Rage 2'de çeşitli çılgınlıklarla dolu bir açık dünyada, acımasız çorak topraklarda sadist çetelerle savaşacak ve The Authority'nin baskıcı hükmüne tamamen son vermek için gereken araçları ve teknolojik gereçleri bulacaksınız. Oyunun açıklamasında ise şöyle bir ifade yer alıyor; ''Bir nişancı oyunundan ve bir açık dünya oyunundan daha fazlası; yani bir nişancı evreni.''

Rage 2

EPİC GAMES STORE'DAN DRİFT SEVERLERE MÜJDE

Haftanın ücretsiz oyunları kapsamına giren ikinci oyun ise Absolute Drift. Adından da anlaşılacağı üzere Absolute Drift, drift yapmayı sevenlere hitap eden bir oyun. Oyunun normal fiyatı ise 20 TL ancak bu haftalık ücretsiz olacak.

Absolute Drift

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Rage 2 ve Absolute Drift'i indirmek için biraz acele etmeniz gerekebilir. Zira her iki oyunu kütüphanenize eklemeniz için 25 Şubat saat 19:00'a kadar vaktiniz var. Bu tarihten sonra oyunları Epic Games Store kütüphanenize eklemeniz mümkün olmayacak. Şimdiden iyi oyunlar!

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