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Ragıp Zarakolu kimdir? Ragıp Zarakolu nerede yazıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Adnan Menderes ile karşılaştırarak idam göndermesi yapan Ragıp Zarakolu tepki çekti. Tartışmalara yol açan yazısı sonrası Ragıp Zarakolu kimdir, nerede yazıyor araştırılmaya başlandı. İşte Ragıp Zarakolu ile ilgili detaylar...

Ragıp Zarakolu kimdir? Ragıp Zarakolu nerede yazıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Adnan Menderes ile karşılaştırdığı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. “Makus kaderden kaçış yok” adlı yazı sert tepki gördü ve tartışmalara yol açtı. Bu nedenle tanımayanlar Ragıp Zarakolu kimdir, nerede yazıyor öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar.

RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?

1948 İstanbul Büyükada doğumludur. Yazarlığa başlangıcı 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde oldu.

1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi. 1974 yılında ilan edilen genel afla hapisten çıktı.

1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa adım attı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticisi oldu. 1982’de tekrar hapse girdi. 1986’da İHD’nin kurucuları arasında bulundu. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı oldu.

2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”nü aldı.

Ragıp Zarakolu'nun tepki çeken yazısı Artıgerçek sitesinde yayımlanmıştır.


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