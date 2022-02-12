Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat çalışma ortamı ve evden çalışma düzeninin yaygınlaşması, eşofman takımlarını aynı zamanda birer ofis kıyafeti haline getirdi. Artık eskisi gibi klasik kıyafetler yerine çok daha rahat tercihlerden oluşan eşofmanları tercih ediyoruz. Özellikle de hafta sonları kot pantolon gibi tercihler yerine eşofman takımları giymek son dönemin en trend alışkanlıklarından biri. Doğru kombinlenmesiyle hem rahat hem şık bir görünüm elde edebileceğimiz eşofman takımlarıyla iddialı ve havalı görünmek mümkün. Bu noktada eşofman kombinlerinin renk uyumu, kumaş seçimi, kullanılan aksesuarlar gibi detaylar çok önemli olabiliyor. Doğru seçilmemiş bir eşofman takımı, özensizce giyilmiş bir pijama etkisi yaratırken doğru seçilmiş bir eşofman takımıyla girdiğiniz her ortamda sportif şıklığı yansıtabilirsiniz. Haydi, rahat ve estetik eşofman kombinlerine birlikte bakalım!

1. Renk uyumlarına dikkat: Poseidon günlük eşofman takımı

Eşofman takımlarının parçaları illa aynı renk olmak zorunda değil. Kimi zaman bu durum tarzınızda bir tekdüzelik yaratabiliyor. Alt-üst eşofman takımlarınızı birbirine uyumlu renklerle kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Örneğin krem rengi bir üst tercih ediyorsanız toprak rengi bir alt eşofman ile kombinleyebilirsiniz. Posedon Storm eşofman takımı ise size renk kombinlerini takım olarak sunuyor. Pembe ve siyahın uyumu sayesinde bu takım içinde çok hoş görüneceksiniz.

2. Kumaşı sizi rahatsız etmesin: Örme Eşofman Takımı

Eşofman tercihiniz ister kalın ister daha ince olsun her iki seçenekte de terletme yapmayan kumaşları tercih etmelisiniz. Aynı zamanda eşofman takımlarında yaşanan en büyük problemlerden biri olan kumaşta tüylenme problemi de oldukça can sıkıcı bir görünüm oluşturabiliyor. Bir diğer konu ise eşofmanın dokusu. Sert bir dokuya sahip eşofmanlar ise hem günlük hayatta hem spor yaparken rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle seçimlerinizde yumuşak ve hava alan kumaşlar tercih ettiğinizden emin olun. Trendyolmilla'nın örme kumaştan eşofman takımı bunların en güzel örneklerinden biri. Ürün yumuşacık dokusuyla sizi konforlu hissettirirken şık görünümü ile de tarzınızı tamamlayacak.

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3. İçiniz ısınacak: Polar eşofman takımı

Özellikle çok üşüyenlerin tercih ettiği polar eşofman takımları, iç yapısı ile her yerde sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Fakat spor yaparken kullanım için bu eşofman takımları tercih edilemeyebilir. Polar takımlar kış aylarında evde giyebileceğiniz rahat ve şık alternatifler. Örneğin hafta sonu keyfiniz için evinizde film kitap ikilisini tercih ediyorsanız polar eşofman takımları tam size göre bir seçim olabilir. Bu sayede hem üşümeyecek hem kolayca günlük şıklığı yakalayabileceksiniz. Polar eşofman takımlarını ev botları ve terliklerle kombinlemek de hiç fena fikir değil. Dilerseniz ürünü en sevdiğiniz spor ayakkabıları ve bir şişme yelekle sokak tarzınızın da bir parçası haline getirebilirsiniz.

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4. Mevsimlik seçenekler belirleyin: Muni Muni Kapitone Eşofman Takımı

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Her mevsim aynı eşofman takımını tercih edemezsiniz elbette. Bu nedenle her mevsime uygun eşofman seçeneklerini dolabınızda bulundurmanızda fayda var. Yazın kullanacağınız eşofmanlarda daha sıcak renkleri ön plana çıkarmaya çalışın. Örneğin; sarı, kırmızı, turuncu gibi renkleri kendi aralarında kombinleyebilirsiniz. Bu sayede enerjinizi yükseltirken dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Kış aylarında ise daha soft renkli uzun kollu parçalar kurtarıcınız olacak. Uzun kollu kapitone detaylı Muni Muni Eşofman Takımı kış ayları için favoriniz olmaya aday. Bol kesimi ve şık görüntüsü ile bu eşofman takımını üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz.

5. Fermuarlı modeller hayat kurtarır: 3MODA Eşofman Takımı

Fermuarlı eşofman takımları tişörtler ve sweatshirtler ile tercih edilebilecek oldukça pratik parçalar. Bu özellikleri sayesinde gün içinde terlediğinizde eşofmanı rahatça çıkarmak mümkün. Bu modeller özellikle mevsim geçişlerinde oldukça işe yarıyor. 3MODA dik yakalı ve fermularlı erkek eşofman takımlarıyla rahatına düşkün beyler için iyi bir seçenek. Dilerseniz hem fermuarlı hem kapüşonlu bir model de tercih edebilirsiniz. Kapüşonlu modeller yağışlı havalarda kullanım için uygun. Bu model eşofmanları alt ve üst olarak farklı parçalarla da kombinleyebilirsiniz. Örneğin; kapüşonlu eşofman üstleri jean pantolonlarınızla tercih ederek günlük şıklığı yakalayabilirsiniz.

6. Spor yaparken ayağınıza dolanmasın: INDROP Eşofman Takımı

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Eşofman takımlarını spor yapmak için kullanıyorsanız ürünlerin kesimleri sizin için çok önemli. Bol kesim eşofman takımları sizi hem terletecek hem hızlı hareket etmenizi engelleyecek. Bu gibi durumlar için daha dar kesim modelleri tercih edebilirsiniz. Paçaları lastikli bir eşofman takımı, spor yaparken hareket özgürlüğünüzü sağlayacağı için etkili bir seçim. INGDROP Erkek Eşofman Takımı da tam olarak buna uygun bir ürün. Terletmeyen kumaşının yanı sıra rahatça hareket etmenizi sağlayacak esnek yapısıyla bu ürün uzun süren egzersizlerde en yakın dostunuz olacak.

7. Adımlarını renklendir: Çizgili Çorap Kutusu

Eşofmanların en önemli tamamlayıcılarından biri rengarenk çoraplar. Renkli bir çorapla eşofman kombinlerini hareketlendirin. Özellikle son dönemde trend olan renkli ve karakterli çoraplara mutlaka göz atın. Düz renk bir eşofman takımının altına tercih edeceğiniz rengarenk bir çorap; kombinlerinizi eşsiz kılacak. Eğlenceli bir dokunuş yapmak istiyorsanız çizgi film karakterli çorapları tercih edebilirsiniz. Bu modeller size fazla hareketli geliyorsa canlı renklere sahip düz spor çoraplarını da kombinlerinize ekleyebilirsiniz. Eşofman takımı, spor ayakkabılar ve kendini gösteren çoraplarla günlük hayatta iddialı ve şık görünmeye hazır olun.

8. Onsuz asla: Puma Smash Buck V2

Eşofman takımlarının vazgeçilmez tamamlayıcısı elbette spor ayakkabılar. Spor ayakkabılarınızın rengini eşofman takımlarınıza göre tercih etmeye çalışın. Bu tercihi yaparken zıt renklerin uyumundan da yararlanabilirsiniz. Örneğin gri bir eşofman takımı tercih ettiyseniz siyah düz renk bir spor ayakkabı kullanabilirsiniz. Takımınızla aynı renkte ayakkabı tercih ederseniz spor ayakkabınız fark edilmeyeceğinden istediğiniz etkiyi yakalayamayabilirsiniz. Ayakkabıları yürüyüş ya da spor esnasında kullanacaksanız ortopedik spor ayakkabıları tercih edin. Bir alternatif olarak Puma Smash Buck V2 oldukça iyi bir seçim.

9. Kaliteli ve konforlu: Nike Erkek Eşofman Takımı

Spor giyimde kalite denince akla belirli markalar geliyor. Nike da onlardan biri. Nike eşofman takımları kaliteli malzemeleri sayesinde uzun yıllar kullanıma uygun. Erkekler için dizayn edilmiş bu siyah model kalitesinin yanı sıra oldukça da şık. Dar kesim paçaları ile spor yaparken kullanılmak için uygun olan bu model günlük olarak da tercih edilebilir. Fermuarlı ve dik yakalı eşofman üstü ile kolayca giyiliğ çıkarılabiliyor. Bu da yine günlük kullanımda işlerinizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Eşofman takımını pek çok spor ayakkabıyla kombinlemek de mümkün. Bütün bu özellikleri ile Nike eşofman takımınız yıllar boyu dolabınızın favori parçası olacak.

10. Renkli ve şık bir seçim: ByDon Kırmızı-Gri Eşofman Takımı

Kadınların son zamanlarda tercih ettiği eşofman takımları estetik görünümleri ile ön plana çıkıyor. Gri ve kırmızının muhteşem uyumunu ortaya koyan ByDon eşofmanlar da o modellerden biri. Eşofman takımınızı dışarıda kullanacaksanız spor görünümlü bir şapka ile kombinleyebilirsiniz. Bu eşofman takımıyla her yerde spor şıklığınızı ortaya koyabilirsiniz. Lastikli ve dar kesim pantolonu ile hareket özgürlüğünü artıran bu modelle bütün gözler üzerinizde olacak.