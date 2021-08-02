Rahat bir çalışma koltuğuna kim hayır diyebilir ki?

Yoğun çalışma temposu, mental olarak hepimizi yoruyor. Peki, neredeyse tüm gün oturduğunuz koltuğunuz yeteri kadar rahat mı? Araştırmalar, yorgunluğun büyük bir bölümünün, yanlış koltuk seçiminden kaynaklandığını gösteriyor. Doğru bir koltuk seçimiyle rahat, konforlu ve verimli bir çalışma ortamına ulaşacaksınız. Birbirinden güzel çalışma ve oyun koltuklarını sizin için bir araya getirdik.

1- Bir koltuktan daha ne isteyebilirsiniz ki?

Bir koltuktan beklenenden daha fazlasını sizlere sunan; listenin en başında yer alan oyun koltuğu, gün boyu vücudunuzu dinç tutuyor. Yumuşak ve esnek dokusu sayesinde yorgunluğunuzu âdeta içerisine hapseden ürün, vücudun en çok yorulan kısımlarına masaj yaparak rahatlama sağlıyor. Ayarlanabilir kol destekleri sayesinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bu koltuk, dayanıklı malzeme yapısı ve kullanılan çelik destekler sayesinde uzun yıllar kullanıma uygundur.

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2- Rahatlığı hissedin…

Tam bir oyuncu koltuğu olan ürün, alışılmadık özellikleriyle sizlere benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Kablosuz bağlantı sağlayan hoparlörü, seste derinlik efektini size yaşatırken, çeşitli yerlerdeki titreşim motorları sayesinde adeta oyunların içine giriyorsunuz. Uzun süreli süreli kullanımlarda sizi rahat hissettirecek bu ürün, dayanıklı malzemelerden üretiyor.

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3- Sade ve şık daha ne olsun!

Hem ofisinizde hem de evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz Bürotime koltuk, sade görüntüsüyle her ortamda kusursuz uyum yakalıyor. İskelet sistemini saran file ve yumuşak doku, konforlu bir koltuk kullanım deneyimini sizlere sunuyor. Otomatik sertlik ayarı ve 4 klas amortisör ile koltukta oturduğunuzu bile hissetmeyeceksiniz.

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4- Ergonomik tasarımıyla favoriniz olacak!

Beli kusursuz bir şekilde kavrayan, fileli tasarımıyla ön plana çıkan yönetici koltuğu, hava giriş çıkışını sağlayarak uzun süreli çalışmalarda terlemenin önüne geçiyor. 21 derecelik eğilme açısıyla hem belinizi hem de boynunuzu rahat ettiren ürün, ergonomi esası dikkate alınarak üretiliyor. Demonte olarak sizlere ulaşan ürünün kurulumu oldukça kolaydır.

Bürosit fileli, kırmızı yönetici koltuğunu BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Farklı bir tasarım arayanlar için...

Kitap okurken ya da çalışmalarınızda, sizi yalnız bırakmayan ayak destekli tabure, uzun süreli kullanımda duruşunuzu düzeltir, bel ve boyun ağrılarının önüne geçer. Ayarlanabilir yüksekliği sayesinde alışık olduğunuz oturma yüksekliğine kolayca gelir. Boyutu sebebiyle taşınması oldukça kolay olan ürün, sizlere pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

L.TSA ergonomik duruş düzeltici koltuğu BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Oyuncular için çok özel bir parça....

Oyun oynarken kendinizi âdete yarışın içerisinde hissedeceğiniz Vevor oyuncu koltuğu, rahatlığı ile favori oyuncu ekipmanınız haline gelecek. PS2, PS3, PS4 ve XBOX ile uyumlu olan ürün, yumuşak dokusu ve çelik borusu sayesinde darbelere karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 0 iie 120 derece arasında eğilebilir koltuk sizlere rahat bir oyun deneyimi sunuyor.

VEVOR Oyuncu koltuğunu BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Ofisinize yakışır

Gününüzün çoğunu ofisinizde geçiyorsanız Ömür ofis koltuğu tam size göre. Yumuşak dokusu ve şık görünümüyle vazgeçilmeziniz olacak ürüne Amazon Prime avantajlarıyla sahip olabilirsiniz.

Ömür Ofis Tuana Makam Koltuğunu BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Çocuklara özel tasarım…

Farklı fiziksel özelliklere göre şekil alıp çocuğunuzun doğru oturma pozisyonunda oturmasını sağlayan Uzay Ofis oyuncu koltuğu ile içiniz rahat edecek. Bel ve boyun destekli yapısıyla rahat bir kullanım deneyimi sunan ürün, çocuğunuzun oyun oynarken ve ders çalışırken vazgeçilmezi olacak.

Uzay Ofis Z-Drive Junior Çocuk Oyuncu Koltuğunu BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Otururken dinlendiğinizi hissedin

Ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan HUANYARI oyuncu sandalyesi, gamer kızların asla hayır diyemeyeceği bir üründür. 5 farklı renk seçeneği ile hem sağlığınız hem de zevkiniz doğrultusunda tasarlanan koltuk, benzersiz oyun ve çalışma deneyimini sizlere sunuyor.

HUANYARI oyuncu sandalyesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Bu sandalye kesinlikle favoriniz olacak!

Sandalye üzerinde uzun süre vakit geçiriyorsanız bu ürün tam size göre! Sadeliği ve ergonomik tasarımıyla bir sandalyeden bekleyebileceğiniz her şeyi karşılayan xDrive profesyonel oyuncu koltuğuna, avantajlı fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

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