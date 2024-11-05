Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Rahat, fonksiyonel, kaliteli! Ünlü markaların montları Gülümseten Kasım'a özel indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rahat, fonksiyonel, kaliteli! Ünlü markaların montları Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Rahat, fonksiyonel, kaliteli! Ünlü markaların montları Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuklar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Kışlık giyim eksiklerinizi tamamlamak için en ideal zaman! Soğuk havalarda olmazsa olmaz giyim ürünlerinin başında montlar geliyor. Hal böyle olunca bu dönem pek çok kişi kış için mont seçimini yapmaya başlıyor. Siz de kış soğuklarında sizi koruyacak kaliteli bir mont, ceket arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gülümseten Kasım kapsamında indirime giren montları, ceketleri keşfederek kışlık ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İşte sizin için seçtiklerimiz.

Soğuk havalarda sizi hem sıcak tutacak hem de stilinizi tamamlayacak bir mont arayışında mısınız? Hava nasıl olursa olsun, ister kapüşonlu ister dik yaka, her zevke uygun seçeneklerle sıcacık kalmak artık çok kolay. Peki, şimdi onlarca mont modelinde dip fiyatlar olduğunu söylesek? Evet doğru duydunuz! Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel mont modelleri indirimli fiyatlarla satışta. Hem cebinizi yormadan hem de tarzını konuşturarak kışa merhaba demeye ne dersiniz? Gülümseten Kasım'ın öne çıkan mont modellerini sizin için derledik.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki tüm mont modellerini görmek isterseniz buraya tıklayın.

1. Under Armour Erkek UA Storm Run Kapüşonlu Mont

Under Armour Erkek UA Storm Run Kapüşonlu Mont

Under Armour Erkek UA Storm Run Kapüşonlu Mont, spor yaparken her koşulda konfor ve koruma sunmak üzere tasarlanmış bir ürün. Storm teknolojisi sayesinde su tutmazken, nefes alabilir yapısıyla rahatlık sağlıyor. Hafif ama dayanıklı dokuma kumaşı ile rüzgara karşı koruyucu özellikte olan mont, zorlu hava şartlarında bile güvende hissetmenize yardımcı oluyor. Fermuarlı cepleri kişisel eşyalarınızı güvende tutarken, yansıtıcı şeritleri karanlıkta görünürlüğü artırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif ve işlevsel bir rüzgarlık."

  • "Çok şık rahat ve havalı."
Ürünü İncele

2. Adidas OTR B JKT Ceket Kadın

adidas OTR B JKT Ceket Kadın

hafif yapısıyla koşu için ideal bir koruma sunan adidas OTR B JKT Kadın Ceket, rüzgar geçirmez WIND.RDY teknolojisi sayesinde zorlu hava koşullarında bile rüzgar sizi durduramaz. Ayarlanabilir stoperli bağcığı ile vücuda tam uyum sağlayarak hareket özgürlüğünü destekliyor. En az %70 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ceket, adidas’ın çevreye duyarlılık misyonunu yansıtarak kaynak tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıbı tam oldu hiç sıkıntısız rengi çok da hoş."

  • "Çok hafif bir ceket. Kalitesi mükemmel."
Ürünü İncele

3. Jack Wolfskin Weiltal 2l Jkt M erkek hava şartlarına karşı koruma ceketi

Jack Wolfskin Weiltal 2l Jkt M erkek hava şartlarına karşı koruma ceketi

Zorlu hava koşullarında dahi üstün koruma sağlayan Jack Wolfskin Weiltal 2L Jkt M Erkek Ceketi, 2 katmanlı Texapore Core teknolojisi sayesinde tamamen su ve rüzgar geçirmiyor, aynı zamanda nefes alabilir yapısıyla konforu üst seviyede tutuyor. Ayarlanabilir kapüşonu, manşetleri ve etek ucu, ceketinizin vücudunuza tam uyum sağlamasını mümkün kılarak yağmur ve rüzgara karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Su geçirmez fermuarlı iki kalça cebi ise değerli eşyalarınızı güvende tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün duruşun mükemmel yağmur geçirmezliği gayet iyi."

  • "Dokusu çok güzel naylon değil."
Ürünü İncele

4. Puma Unisex Yetişkin Active Jacket Men Mont

Puma Unisex Yetişkin Active Jacket Men Mont

Puma Unisex Yetişkin Active Jacket Men Mont, egzersiz sırasında sizi sıcak ve kuru tutuyor. warmCELL teknolojisi vücut ısısını koruyarak soğuk havalarda ideal konfor sunarken, rainCELL teknolojisi sayesinde yağmurdan koruyor. Dar kesimiyle sportif bir görünüm sunan mont, polar astarlı fermuarlı yan cepleriyle eşyalarınızı güvenle saklamanıza olanak tanıyor. En az %20 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretilmiş olması ile Puma mont, çevre dostu bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hafif olmasına rağmen sıcak tutuyor kalitesi mükemmel tam bedeninizi alın."

  • "Kalıbı tam. Çok şık ve güzel duruyor."
Ürünü İncele

5. Dockers Erkek naylon hafif kapitone ceket

Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Mont, Kadın

Hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren Dockers Erkek Hafif Kapitone Ceket, her hava koşuluna uyum sağlıyor. %100 geri dönüştürülmüş naylon dış kumaşı suya dayanıklr ve geri dönüştürülmüş polyester dolgusu, suni kaz tüyü sıcaklığı sunuyor. Günlük kullanıma uygun ve hafif yapısıyla hareket özgürlüğü sağlayan ceket, eşyalarınızı güvenle saklayabileceğiniz iki fermuarlı yan cebe ve bir iç cebe sahip. Ayarlanabilir bungee ipi ve arka yakadaki askı halkası ile konforlu bir deneyim sunarken, minimalist Dockers® logosu ile stilinize zarif bir dokunuş katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ve rahat bir ürün. Tavsiye ederim."

"Çok hafif bir ceket ama oldukça sıcak, çok yumuşak bir dokunuşa sahip, dikişleri iyi yapılmış."

Ürünü İncele

6. Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Mont, Kadın

Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Mont, Kadın (1)

Champion Legacy Outdoor Kapüşonlu Kadın Mont, yüksek yakası ve dolgulu yapısıyla sıcaklığı muhafaza ederken, hafif ve dayanıklı Crinkle Naylon kumaşı ile hareket özgürlüğünü kısıtlamıyor. Normal kesimi ve ikonik koldaki C logosuyla sportif şıklığı tamamlayan mont, günlük kullanımda konfor ve stil arayanlar için mükemmel bir tercih! Fermuarlı cepleri, eşyalarınızı güvende tutmanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle fiyat performans ürünü."

  • "Eşime doğum günü hediyesi olarak aldım. Çok memnun kaldı. Hızlı kargo ve güzel ürün için çok teşekkür ederim."
Ürünü İncele

7. Helly Hansen Erkek Sirdal Insulator Ceketi

Helly Hansen Erkek Sirdal Insulator Ceketi

Helly Hansen Erkek Sirdal Insulator Ceket, hafif yapısı ve yüksek performanslı yalıtımıyla soğuk hava koşullarında kullanılabiliyor. Dayanıklı 30D naylon ripstop kumaştan üretilen ceket, geri dönüştürülmüş ECOLoft™ Air SR yalıtımı sayesinde sıcaklık ve hafiflik dengesini en üst düzeye taşıyor. Islanmaya karşı dayanıklı sentetik dolgu, topaklanma yapmayarak rahat bir kullanım sağlıyor ve DWR işlemeli yüzeyiyle su itici özellik kazanıyor. Rüzgar direnci yüksek ve nefes alabilir yapıda olan Sirdal ceket, hem doğada zorlu koşullarda hem de şehir hayatında konforlu bir kullanıma sahip.

Ürünü İncele

8. Wrangler Parka Ceket Mont Erkek

Wrangler Parka Ceket Mont Erkek

%50 pamuk ve %50 polyester karışımıyla üretilen Wrangler Erkek Parka Ceket,, yumuşak dokusu ve dayanıklı yapısıyla günlük kullanıma uygun. Dik yakası ve regular fit kesimi sayesinde rahat bir yapıya sahip olan ürün, uzun kolları ve sağlam kumaşıyla soğuk hava koşullarına karşı da elverişli. Hem şehirde hem de açık havada stilinizi tamamlarken sıcak kalmanızı sağlayan bu mont, mevsim geçişleri için uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Normalde giydiğiniz bedenin bir küçüğünü almanızı tavsiye ederim. Kaliteli güzel bir mont. İndirimde değerlendirilir."

  • "Kumaş kalitesi ve hissiyatı çok iyi. Kalıplar geniş 1 beden küçük almanızı tavsiye ederim."
Ürünü İncele

9. Columbia Sonbahar Park Kapüşonlu Kuş Tüyü Mont

Columbia Sonbahar Park Kapüşonlu Kuş Tüyü Ceket Kuş Tüyü Mont

Columbia Sonbahar Park Kapüşonlu Kuş Tüyü Erkek Ceket, hafif ve dayanıklı yapısıyla soğuk hava koşullarında etkili bir yalıtıma sahip. Omni-Heat ısı yansıtıcı teknolojiye ve RDS sertifikalı kuş tüyü izolasyona sahip mont, sıcaklığı vücuda geri yansıtarak optimum ısı sağlıyor ancak aşırı ısınmayı engelliyor. Ayarlanabilir kapüşon, soğuk havalarda ek koruma sağlarken, fermuarlı cepleri ile eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz. %100 polyester dış yüzey ve astardan üretilmiş olan mont, doğa yürüyüşlerinden günlük kullanıma kadar her ortamda kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok sıcak tutuyor, hafif ve rahat."

  • "Çok rahat ve güzel oturuyor. Oldukça sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

10. DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Şişme Mont

DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Şişme Mont

DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Şişme Mont, fermuarlı kapaması ve dik yakası ile soğuk hava koşullarında koruma sağlarken, fermuarlı yan cepleriyle eşyalarınızı güvenle taşımanıza olanak tanıyor. Slim fit kesimi sayesinde üzerinize tam oturuyor. Pantolon, sweatshirt, kazak ve gömlek gibi farklı parçalarla uyum sağlayarak günlük stilinizi tamamlıyor. Defacto Slim Fit kapüşonlu şişme montla soğuk günlerde hem soğuktan korunabilir hem de tarz sahibi olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel duruyor, denedim bir sorun yok. Fiyat-performans ürünü."

  • "Mevsim geçişlerinde işe yarar, sıcak tutuyor ve su itici özelliği başarılı."
Ürünü İncele

WEEK_1_LP_750x200

Bu içerik 5 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

 iPhone alacaklar Gülümseten Kasım'a özel indirim sizi bekliyor

iPhone alacaklar Gülümseten Kasım'a özel indirim sizi bekliyor

 "İnanılmaz rahat! Doğadaki ve şehirdeki yürüyüşlerinizde favoriniz olacak

"İnanılmaz rahat! Doğadaki ve şehirdeki yürüyüşlerinizde favoriniz olacak

 Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

 Zamansız, havalı, rahat! Levi's'in en ikonik modeli 501'de dev fırsat

Zamansız, havalı, rahat! Levi's'in en ikonik modeli 501'de dev fırsat

 Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
mont columbia mont columbia mont erkek mont erkek mont kadın şişme mont erkek şişme mont kadın
İş birliği İçerikleri
Yüksek kalitede ses ve görüntü deneyimi yaşamaya hazır mısınız?

Yüksek kalitede ses ve görüntü deneyimi yaşamaya hazır mısınız?

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim geldi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim geldi

iPhone alacaklar Gülümseten Kasım'a özel indirim sizi bekliyor

iPhone alacaklar Gülümseten Kasım'a özel indirim sizi bekliyor

Kendi kendinizin kuaförü olun! Saçlarınızı ipek gibi yapacak...

Kendi kendinizin kuaförü olun! Saçlarınızı ipek gibi yapacak...

Zamansız, havalı, rahat! Levi's'in en ikonik modeli 501'de dev fırsat

Zamansız, havalı, rahat! Levi's'in en ikonik modeli 501'de dev fırsat

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

"İnanılmaz rahat! Doğadaki ve şehirdeki yürüyüşlerinizde favoriniz olacak

"İnanılmaz rahat! Doğadaki ve şehirdeki yürüyüşlerinizde favoriniz olacak

Rahatlığa adım atma zamanı! Crocs terliklerde 1500 TL altı fiyatlar

Rahatlığa adım atma zamanı! Crocs terliklerde 1500 TL altı fiyatlar

Filtre kahvelerin fiyatları en dipte

Filtre kahvelerin fiyatları en dipte

Tefal'den Karaca'ya airfryerlarda Gülümseten Kasım indirimleri

Tefal'den Karaca'ya airfryerlarda Gülümseten Kasım indirimleri

Tefal'den Karaca'ya airfryerlarda Gülümseten Kasım indirimleri

Tefal'den Karaca'ya airfryerlarda Gülümseten Kasım indirimleri

Nespresso'da fırsat zamanı! Kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmayın

Nespresso'da fırsat zamanı! Kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmayın

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Kendinize yapacağınız en iyi yatırım: Philips Lumea! Kısa süreli indirimde

Kendinize yapacağınız en iyi yatırım: Philips Lumea! Kısa süreli indirimde

En zorlu parkurlarda yol arkadaşınız olacak!

En zorlu parkurlarda yol arkadaşınız olacak!

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Yüksek kalitede ses ve görüntü deneyimi yaşamaya hazır mısınız?

Yüksek kalitede ses ve görüntü deneyimi yaşamaya hazır mısınız?

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim geldi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim geldi

iPhone alacaklar Gülümseten Kasım'a özel indirim sizi bekliyor

iPhone alacaklar Gülümseten Kasım'a özel indirim sizi bekliyor

Kendi kendinizin kuaförü olun! Saçlarınızı ipek gibi yapacak...

Kendi kendinizin kuaförü olun! Saçlarınızı ipek gibi yapacak...

Zamansız, havalı, rahat! Levi's'in en ikonik modeli 501'de dev fırsat

Zamansız, havalı, rahat! Levi's'in en ikonik modeli 501'de dev fırsat

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Geceleri bile net görüntü! İndirim bitmeden, stoklar tükenmeden alın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Tuvaletine gizli kamera koyup kadınları gizlice kaydetmiş! Materyalde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunurken şahıs 1 yıl hapis cezası aldı

Kadınları tuvalette kaydetti... 1 yıl ceza aldı!

Esrarengiz şekilde kaybolmuştu; kurşun en yakınından gelmiş! Kayıp iş insanı Recep Ataş'ı öldüren ortağından korkunç itiraf

İş insanı esrarengiz şekilde kaybolmuştu; önce yalan, sonra korkunç itiraf geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Ferrarili görüntüleri tepki çekti: Adamı gaza getiriyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Ferrarili görüntüleri tepki çekti: Adamı gaza getiriyor

Önce başka bir araca çarptı... Sonra olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi! Yaya geçidindeki 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı

Yaptığı kazadan kaçarken küçük kıza çarptı!

Türkiye'nin en çok konuşulan savcısı Yavuz Engin'in gündem olan paylaşımı! Süper kahraman detayı dikkat çekti

Türkiye'nin en çok konuşulan savcısı Yavuz Engin'in gündem olan paylaşımı! Süper kahraman detayı dikkat çekti

Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.