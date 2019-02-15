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Rahat tavırlarla markete gelip muz dolu kasayı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Denizli’de bir marketten içerisi muz dolu olan kasanın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli’de bir marketten içerisi muz dolu olan kasanın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.
Olay Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi Şehit Yılmaz Bakan Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Halil Turgut isimli vatandaşa ait markete gelen bir kişi, market sahibi ve çalışanlarının içeride olduğu sırada bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından yerde dondurma dolabının yanında bulunan ve içerisinde yaklaşık 10 kilogram muzun bulunduğu kasayı alan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın olayın ardından geldiği motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.
Olay sonrası polise şikayetçi olan market sahibi Turgut, olayın akşam 20.30 civarında gerçekleştiğini ve kendilerinin muz kasasının yerinde olmadığını ise akşam iş yerini kapatırken öğrendiklerini fark ettiklerini söyledi. Turgut, "Kamera kayıtlarını inceleyince olayı gördük. Gelip istese yiyeceği kadar 1 kilogram ya da fazlasını verirdik. Ama gelip kasayla böyle götürmesi olmaz. Bizler de zaten zar zor geçinen insanlarız" diye konuştu.
Turgut’un şikayeti üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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