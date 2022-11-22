Rahatça lezzetli yemekler pişirebileceğiniz en iyi ve uygun fiyatlı doğal gazlı ocaklar

Evinizde doğal gazlı ocak kullanmak istiyorsanız bu ürünleri satın alırken bazı özelliklerine dikkat etmelisiniz. Her ocak doğal gaz kullanımına uygun olmadığı gibi hepsi de aynı kaliteye sahip değil. İyi ve kaliteli bir doğal gazlı ocağı uygun fiyata almak istiyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız! Haydi gelin, yıllarca sorunsuz kullanacağınız modellere hep birlikte göz atalım.

1. Kaliteli ve kullanışlı bir model arayanlara: Noxton Gazlı Ocak

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Siyah parlak yüzeyiyle mutfağınıza çok yakışacak Noxton Gazlı Ocak, beğenilen ürünler arasında yer alıyor. İki adet gözü bulunan doğal gazlı ocak, set üstü olarak adlandırılan modeller arasında bulunuyor. Düğmeden otomatik olarak çakmakla yakılabiliyor. Gövdesinde cam, ızgarasında dökme demir malzeme kullanıldığı için uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Üründe gaz emniyet sistemi mevcut olduğundan ocağı güvenle tercih edebilirsiniz. "Doğal gazlı ocak tüple çalışır mı?" diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Bu ürün istenildiğinde doğal gazdan LPG sistemine dönüş yapılarak sadece LPG ile kullanılabilir.

2. Doğal gazın konforunu yaşamak isteyenlere: Egemen Group Egemen İki Gözlü Set Üstü Ocak

Evinde veya ofisinde ikili ocak ihtiyacı olan ve hâlihazırda doğal gaz aboneliği bulunanlar için Egemen Group Egemen İki Gözlü Set Üstü Ocak, ideal bir seçenek. Ocakta bir adet büyük bir adet de orta göz bulunuyor. Doğal gaz uyumu sayesinde kolay bir şekilde takılarak kullanılabiliyor. Şık emaye gövdesi kolay temizleniyor. Ürün, dayanıklı yapısıyla yıllarca sorunsuz kullanılıyor. Uygun fiyatlı bir ürün arayanlar için doğal gazlı ocak en ucuz seçenekleri arasında yer alan modele bir şans vermeye ne dersiniz?

3. Üstün kalite, yüksek güvenlik: Simfer 3010 Doğal Gazlı Gaz Emniyetli Set Üstü Ocak

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Simfer 3010 Doğal Gazlı Gaz Emniyetli Set Üstü Ocak, kaliteli bek tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. İtalyan markası olan Sabaf'ın özel bek takımları kullanılarak üretilen ocak, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda emniyete de önem veren marka, en iyi otomatik gaz kesme sistemini kullanıyor. Eğer sıvı taşması veya rüzgâr gibi farklı bir sebeple ateş sönerse ocak, otomatik olarak gazı keserek evi güvenceye alıyor. "Doğal gazlı ocak nasıl yakılır?" diye düşünmenize de gerek kalmıyor. Çünkü model, düğmeden otomatik ateşleme sistemi sayesinde kolay bir şekilde ateşleniyor.

4. En iyi seçeneklerinden biri: Arnell Lifos Yeni Nesil Set Üstü Ocak

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli bir ocak arıyorsanız Arnell Lifos Yeni Nesil Set Üstü Ocak'a göz atabilirsiniz. Dört adet gözü bulunan ürün, otomatik çakmak özelliği sayesinde kolay bir şekilde ateşliyor. Doğal gaz uyumlu ocağın üstü emaye gövdeye sahip ve kolay temizleniyor. Izgaraları ise parlak emaye malzemeden üretiliyor ve kolay bir şekilde bulaşık makinesinde yıkanıyor. Havuz bek modeli sayesinde düşük gaz tüketimi yapan ürün, siyah rengiyle göz kamaştırıyor. Mutfağınıza farklı bir hava katacak kullanışlı ocağa mutlaka bir şans verin.

5. Doğal gazlı ocak fırın arayanlara: Arçelik 8542 SC 3D Doğal Gazlı Ocaklı Fırın

Doğal gazlı ocak ve turbo özellikli bir fırın arıyorsanız Arçelik 8542 SC 3D Doğal Gazlı Ocaklı Fırın, tam size göre. Ürünün üst kısmında yer alan ocakta dört adet göz bulunuyor. Ocak, gaz emniyet sistemine sahip olduğu gibi düğmeden otomatik ateşleme fonksiyonunu da bulunduruyor. Ürünün yüzeyinde metal gövde yer alırken ocak ızgaraları döküm malzemeden üretiliyor. Doğal gaz ile çalışan ocağın fırını da oldukça maharetli. Fırının tam sekiz farklı pişirme fonksiyonu bulunuyor. Üstelik buz çözmeden piliç çevirmeye kadar birçok işlem için kullanılabiliyor.

6. Ankastre set arayanlara: Luxell LX-40TSHDF Set Üstü Doğal Gazlı Ocak

Luxell LX-40TSHDF Set Üstü Doğal Gazlı Ocak, şık beyaz rengi ve ankastre tasarımı ile mutfağınıza çok yakışacak ürünlerden biri. Düğmeden otomatik olarak gazı açabilen ürün, aynı zamanda gaz emniyet sistemiyle evinizde güvenlik sağlıyor. LPG'den gaz dönüşümüne de uygun olarak kullanılabiliyor. Yeni ocak almayı planlayanlar "Doğal gazlı ocak nasıl bağlanır?" diye merak ediyor. Bunun için öncelikle doğal gaz vanasını kapatmanız gerek. Emniyeti sağladıktan sonra fleksi borunun ucundaki kör tapayı çıkarın ve içerisine conta yerleştirilerek ocağa sıkıca bağlayın. Son olarak ise sabun köpüğü kullanılarak kaçak durumunu kontrol edin. İşte bu kadar!

7. İki gözlü ankastre ocak isteyenlere: AFC Hayal Cam Domino Ocak

Ekonomik gaz tüketimi sağlayan ve havuz bek teknolojisi kullanan AFC Hayal Cam Domino Ocak, gereksiz gaz sarfiyatını önleyen ocak modellerinden bir diğeri. Kaliteli cam yüzeyi ile yüksek ısıya karşı dayanıklı olan ocak, düğmeden ateşleme sistemine sahip olduğu için kolay bir şekilde kullanılıyor. İki gözlü kompakt yapısı sayesinde dar alanlara rahatlıkla yerleştiriliyor. Üst kısmı ise kolay bir şekilde temizleniyor. Parlak siyah rengiyle hemen her mutfak dekorasyonuna uyum sağlayacak ocağı incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz!

8. Beyazın şıklığını mutfağınıza taşıyın: NewConcept Doğal Gazlı Gaz Emniyet Sistemli Set Üstü Ocak

Gaz emniyet sistemi sayesinde ateşin sönmesi hâlinde gazı keserek koruma altına alan bir ocak arıyorsanız NewConcept Doğal Gazlı Gaz Emniyet Sistemli Set Üstü Ocak 'a göz atabilirsiniz. Otomatik çakmaklı olan ürün, kaliteli seçenekler arasında yer alıyor. Eğer "Doğal gazlı ocak kurulumu nasıl yapılıyor?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Doğal gazı sorunsuz bir şekilde bağlayabilmek için en sağlıklı seçenek yetkili servisten destek almak olabilir. Eğer bu bağlantıyı kendiniz yapmak isterseniz fleksi boruya conta yerleştirerek ocağa bağlayabilirsiniz. Ancak gaz kaçaığı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol etmeyi unutmayın.

9. Şık görünüm ve kompakt tasarım: Univercal Doğal Gazlı Gaz Kesme Emniyetli Krom Ocak

Univercal Doğal Gazlı Gaz Kesme Emniyetli Krom Ocak hem hâlihazırda doğal gazı bulunan hem yeni doğal gaz başvuru yapmayı planlayanlar için ideal bir ürün. Gaz kesme emniyeti sayesinde doğal gaz tesisatında kullanıma uygun olan ocak, şık tasarımıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Özellikle iş yerleri gibi alanlarda veya küçük tezgâhı bulunan evlerde, kompakt tasarımıyla az yer kaplayan uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Düğmeden ateşleme sistemi sayesinde kolay bir şekilde kullanılıyor. Ocağın üzerinde bir adet küçük, bir adet de orta boy göz bulunuyor.

10. Inoks model arayanlara: Hier Eai 631F Ankastre Inox Doğal Gazlı Ocak

Doğal gaz ile çalışan Hier Eai 631F Ankastre Inox Doğal Gazlı Ocak, üzerinde yer alan bir adet inox göz sayesinde diğer ürünlerden ayrılan bir model. Üründe üç adet doğal gazlı bek bulunuyor. Havuzlu sistemi sayesinde düşük gaz tükettiği gibi düğmeden otomatik olarak ateşlenebiliyor. LPG dönüşümü için de uygun olan ürünün elektrikli ocak kısmı, 1000 Watt güç ile çalışıyor. Elektrikli ocak kısmı doğal gaz kesintilerine karşı olan endişelerinizi ortadan kaldırıyor ve verimli ısı transferi sayesinde yemekleri hızlıca pişiriyor.