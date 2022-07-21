Rahatlığı ve şıklığıyla sizi sizden alacak bahçe mobilyası önerileri

Birçok kişinin hayali, bahçeli bir eve sahip olmak. Eğer küçük de olsa bir bahçeniz varsa çok şanslısınız. Fırsat buldukça bahçenizde vakit geçirenlerdenseniz ve bahçe mobilyası almayı ya da mevcut mobilyalarınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden konforlu mobilyaların yer aldığı yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi gelin, bu ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Şık ve konforlu bir oturma grubuyla ortama zarif bir dokunuş

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Şıklığıyla bahçenizi bir adım öne çıkaracak bir oturma grubuna ne dersiniz? Estetik görünümüyle göz dolduran Decosit Plaza Alüminyum Bahçe Oturma Grubu, bu imkânı size sunuyor. Uzun süre keyifle oturacağınız ergonomik ürün, 2+1+1 koltuk ve sehpadan oluşuyor. Yüksek kalitede kumaşlar seçilerek üretilen takım, UV koruma özelliğine de sahip. Bahçenize çok yakışacağını düşündüğümüz bahçe gurubu; sudan etkilenmez, hemen tutuşmaz, çürümez, bakteri oluşturmaz ve donmaz. Eğer siz de mekânınızda kullanışlı bir oturma takımına yer vermek istiyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

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2. Estetik bir bahçe sandalyesi, işinize yarayabilir

Siyahla kırmızının güzel uyumunu taşıyan bir ürün var sırada. Bahçenize dekoratif bir şıklık katacak olan Erdem Emek Mobilya Siyah Demir Bahçe Sandalyesi, alışılmışın dışında tasarımıyla oldukça hoş bir görünüme sahip. Bahçenizde keyifle kullanacağınız sandalye, birinci sınıf malzemesiyle oldukça dayanıklı. Model, ister tek başına kullanıma ister oturma grubuna dâhil edilmeye uygun bir tasarıma sahip. Metal materyalden üretilen sandalye, bahçe dekorasyonunu yaparken kurtarıcınız olabilir. Çok sevdiğiniz bahçenizde kullanabileceğiniz kaliteli, konforlu ve kullanışlı bir ürüne sahip olmak isterseniz sandalyeyi değerlendirebilirsiniz.

3. Bahçenizde keyifli saatler geçirmek ister misiniz?

Bahçenizi süsleyecek rahat bir koltuk fena olmaz, değil mi? Kahvenizi içerken ya da gazetelerinizi okurken size maksimum konforu sunacak bir ürünle karşınızdayız. Evinizin her alanında kullanabileceğiniz Kolay Kurulum Ergonomik Paşa Bahçe Keyif Koltuğu, şıklığı ve rahatlığı birleştiriyor. Montajını çok kolay yapabileceğiniz ürün, 110-120 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle gayet kullanışlı. Minderi polyester kumaştan üretilen ürün, su tutmuyor. Ayrıca içi silikonlu elyaf kumaşıyla da rahat bir kullanım vadediyor. Dayanıklı fırınlanmış metal parçalarından oluşan koltuğu severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

4. Bahçe feneri ile büyülü bir ambiyans yaratabilirsiniz

Ahşabın sıcaklığını bahçenize taşımak ister misiniz? Aydınlatmanın dışında dekor amaçlı da kullanabileceğiniz bir fener sizi bekliyor. Bahçenizde büyülü bir atmosfer sağlayacak Turkafone Ahşap Dekoratif Fener Mumluk, ışıl ışıl bir ortama zemin hazırlıyor. LED ışığıyla birlikte temin edeceğiniz ürün demonte olarak gönderiliyor ve 3 mm MDF ahşap malzemeden oluşuyor. Hem asarak hem sehpa veya masa üstünde kullanabileceğiniz şık tasarımın boyutları ise 12x12x19 cm. Eğer siz de bahçenizde göz dolduran bir fenere yer vermek istiyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

5. Bahçenizde servis kolaylığını yaşayın

Bahçe keyfinize keyif katmak için bir servis arabalarından yardım alabilirsiniz. Özellikle dostlarınızı ağırlarken kullanacağınız Interbuild Real Wood Holger Mutfak Servis Arabası, size büyük kolaylık sağlayacak. Doğal materyali ve şık tasarımıyla göz dolduran servis arabası, 80x35x85 cm boyutunda üretilir. Dış mekânda kullanıma uygun yağ ile yağlanarak kullanıma sunulan ürün, uzun yıllar bahçenize eşlik edebilir. Dış mekânda kullanırken görünümünü muhafaza etmeniz amacıyla 6 ayda bir yağlamanızda fayda olacak ürün, hayatınızı kolaylaştıracak. Siz de bahçenizde şık servis arabasına yer vermeye ne dersiniz?

6. "Bahçenin tadı salıncakla çıkar." diyenlere

Her yaşta keyifle kullanacağınız bir salıncak fena olmaz, öyle değil mi? Aida Swings Luna Deluxe Antrasit Iroko Dört Kişilik Ahşap Bahçe Salıncağı, size bu keyfi sağlıyor. 170 dereceye kadar geri yatan sırt kısmı sayesinde keyfinizi üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Ayrıca üründe yer alan ayak uzatma aparatı, konforlu bir salıncak deneyimi vadeder. Tente ve minderlerini istediğiniz zaman kolaylıkla yıkayabileceğiniz ürün, UV ışınlarına dayanıklı olarak üretilir. Yüksekliği 196, genişliği 265, derinliği 120 ve oturak minderi 200x70 cm olacak şekilde imal edilen şık salıncak, uzun yıllar size eşlik etmek için bekliyor.

7. İkili bir set ile kahve köşesi oluşturabilirsiniz

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Bahçesinde keyifli bir kahve köşesi oluşturmak isteyenler burada mı? Estetik görünümüyle göz dolduran Doğal Ahşap Beyaz Dalga Bistro Set Bahçe Masa Sandalye Seti ile sohbetlerinizi daha keyifli hâle getirebilirsiniz. 1 daet masa ve 2 adet sandalyeden oluşan ürün, beyaz rengiyle her dekorasyona kolayca uyum sağlar. Katlanabilir özelliği ile bahçenizin her noktasına taşıyabileceğiniz ürün, kolay temizlenir. Özel kutusu içinde montajlanmış bir şekilde kullanıcılarına ulaşır. İdeal boyutuyla bahçenize çok yakışacak ürünle çay ve kahve saatleriniz çok daha konforlu geçecek!

8. Hem bench hem depo olarak kullanabileceğiniz bir ürüne ne dersiniz?

Bahçenizde çok kullanışlı bir bench mobilya düşünür müsünüz? Üstelik size depo imkânı da sağlayacak olan Toomax Panchina Foreverspring Bench Antrasit Bahçe Dolabı, fonksiyonel tasarımıyla birçok ihtiyacınıza cevap verir. Evinizde veya bahçenizde göz önünde olmasını istemediğiniz eşyalarınız olabilir. Bu eşyaları asma kilit kullanabileceğiniz ürünle rahatlıkla depolayabilirsiniz. Benchin üzerine konforlu minderler yerleştirerek rahat oturma alanı oluşturabilirsiniz. Şık tasarımıyla göz dolduran bench, plastik malzemeden üretilir ve tüm hava şartlarına dayanıklılık gösterir. Uzun ömrüyle bahçenize eşlik edecek bu harika tasarımı kaçırmayın deriz.

9. Bahçe pufu ile keyfinize keyif katın

Bahçenizi düzenlerken içinizi açacak tasarıma sahip bir puf, size pozitif enerji verebilir. Canlı renk ve deseniyle dikkat çeken Orange Venue Retro Puf, yazın enerjik havasını bahçenize taşıyor. Oturma pufunun yanı sıra orta sehpa olarak da değerlendireceğiniz cıvıl cıvıl tasarımı, bahçenizde joker ürün olarak kullanabilirsiniz. Fermuarlı olarak tasarlanan sevimli ürünün kılıfını makinede kolaylıkla yıkayabilirsiniz. Evinizin diğer alanlarında da kullanabileceğiniz puf, zarif tasarımıyla gören herkesi kendisine hayran bırakır. %100 polyester kumaştan üretilen ürün, yüksek kaliteli iç yastığı ile aradığınız konforu sunar. Solmayan canlı renkleriyle bahçenize güzellik katmak istiyorsanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

10. Tek kişilik salıncağınız varsa sizden keyiflisi yok

Yaşınız kaç olursa olsun salıncakta olmanın verdiği haz bir başka. Salıncak sayesinde bazen çocukluk günlerinize bile dönebilirsiniz. Bahçenizde hem sizin hem çocuklu misafirlerinizin hoşlanacağı bir salıncağa yer vermek ister misiniz? Oldukça şık görüntüsüyle Capri Swing Bodrum Tekli Rattan Bahçe Balkon Salıncağı, hayallerinizdeki bahçeyi size sunar. UV güneş ışınlarına dayanıklı olan ürün, haşere ve mantar tutmaz. Kötü havaya karşı dirençli olduğu için bahçenizde ürüne rahatlıkla yer verebilirsiniz. Yıkanabilir özelliği ile oldukça kullanışlı olan salıncak, 120 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip. Severek kullanacağınız salıncak bahçenize renk katmak için sizi bekliyor, acele edin!