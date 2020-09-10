HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rahatlığın böylesi! Anahtarı alıp arabayı çaldı

Rahatlığın böylesi! Anahtarı alıp arabayı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bursa'da mermer dükkanına girerek iş yerinde keşif yapan ve araba anahtarı bulan hırsız, iş yerinin önündeki arabayı çalarak bölgeden uzaklaştı. Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda hırsızın rahatlığı güvenlik kamerası görüntülerini izleyenlere 'pes' dedirtti.

Rahatlığın böylesi! Anahtarı alıp arabayı çaldı

Yenişehir-Bilecik yolu üzerinde bulunan mermer atölyesine girerek içeride keşif yapan hırsız, daha sonra iş yerindeki yazıhane anahtarını bularak içeri girdi. Masadaki bozuk paraları ve araç anahtarını alan hırsızın rahat tavırları gözden kaçmadı. Araba anahtarını bulan hırsız iş yeri önündeki arabaya binerek gözden kayboldu.

Aracı çalınan Hüseyin Kemal Köse, “Arabamı dayımın iş yerine bırakmıştım. İş yerine geldiğimizde aracın yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarına baktığımızda aracımızın çalındığını fark ettik. Arabamızı yeni almıştık, borcunu geçen ay bitirdik. Ailece çok üzgünüz, yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntüFotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü
İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları!İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü
Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü
Erzurum'da karantinada olması gereken kişi Erzincan'da çay ocağında çalışırken yakalandı
Karantinada olması gereken kişi bakın nerede yakalandı
Merve Mercan nereli, kimdir? Merve Mercan 40 gündür immün yetmezliğinden yaşam mücadelesi veriyordu!
Tıp öğrencisi Merve Mercan ülkeyi yasa boğdu!
Şule İdil Dere'nin ölümüyle ilgili davada karar çıktı
Şule İdil Dere'nin ölümüyle ilgili davada 4 yıl sonra karar
Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı! Polisi gören maskeye sarıldı
Polisi gören maskeye sarıldı!
Cinayetten yargılanan milli sporcu Berke Şahin'in 18 yıla kadar hapsi istendi
Kan donduran cinayet için istenen ceza belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.