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Rahatlığın böylesi! Çaldığı televizyonu başında taşımış

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Adana'da gündüz vakti evlere girerek eşya çalan hırsız, çaldığı televizyonu başının üzerinde taşıyarak olay yerinden uzaklaştı. 1 otomobile de giren hırsızın toplamda 5 cep telefonu, 500 lira ve 1 televizyon çaldığı öğrenildi. Zanlı, kısa süre içinde yakalanarak tutuklanırken, çaldığı televizyonu kimseden çekinmeden rahatça taşıması dikkatlerden kaçmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine 4 ev ve 1 otomobilden 5 cep telefonu, 1 televizyon ve 500 lira para çalındığı yönünde şikayet geldi. Polis, bu şikayet üzerine hırsızlığın meydana geldiği evler ile otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Hırsızlık olayını Berces K. (25) isimli zanlının gerçekleştirdiği belirlendi. Polis zanlının Levent Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çalıntı 1 cep telefonu ve televizyonu ele geçirdi.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Ev sahibinin uyuduğunu gördü ama...Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Ev sahibinin uyuduğunu gördü ama...

Suçunu itiraf eden zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan zanlının televizyonu çaldıktan sonra başının üstünde taşıyarak götürmesi de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA

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