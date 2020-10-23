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  4. Rahatlığın böylesi! Ne çevreden geçenleri umursadı ne korku yaşadı

Rahatlığın böylesi! Ne çevreden geçenleri umursadı ne korku yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobilden teyp çalarak uzaklaşan hırsız güvenlik kameralarına takıldı. Hırsızın rahat ve umursamaz tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hırsız park halinde bulunan Fiat marka hafif ticari aracın kapısını hiç zorlanmadan açtı. O sırada arkasında bulunan insanlara da aldırış etmeden aracın teybini söken hırsız daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.

Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği hırsızlık olayında şüphelinin kimliği Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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