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Rahatlığın ve şıklığın ötesine geçin! Camper ayakkabılarda indirim başladı

22.09.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kaliteli ayakkabı modelleriyle tanınan Camper markasında %50'ye varan indirim başladı. Ayakkabı tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bu fırsat kısa süreliğine geçerli. Camper ile rahat ve şık adımlar atmanın keyfini çıkarmak isterseniz acele edin. İşte sizin için seçtiğimiz indirimiyle öne çıkan ayakkabılar!

Rahatlığın ve şıklığın ötesine geçin! Camper ayakkabılarda indirim başladı

Camper ayakkabılarla tanışmadıysanız, şimdi doğru zaman! Dünya çapında tanınan marka, kalite ve konforu bir arada sunuyor. Hem klasik hem de modern tasarımları ile her zevke hitap eden Camper, ayak sağlığını önemseyen bir marka olarak da biliniyor. Markanın spor veya klasik tarzdaki ayakkabılarını gündelik hayatta, iş görüşmelerinde veya özel etkinliklerde tercih edebilir, şıklığınızı tamamlayacak modellerle kendinizi daha özel hissedebilirsiniz. Kısa süreliğine indirime giren ayakkabı modellerinden bazılarını sizin için seçtik. İşte detaylar!

Camper Krs K100845-001 Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım (73)

Erkek Camper Krs K100845-001; dayanıklılık, konfor ve şıklık sunan yüksek kaliteli deri malzemeden üretilmiştir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayakkabının tabanı kauçuk malzemeden yapılmıştır. Kauçuk taban, maksimum tutuş ve dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda şok emici özelliğe sahiptir, böylece her adımda rahatlık hissi yaşatır. Ayakkabının iç tabanlık kısmı, yumuşak ve hafif malzemeden üretilmiştir, ayağınızı rahat hissettirirken sağlam bir destek de sunar. Ayakkabının ön kısmındaki bağcıklar, tam istenilen sıkılıkta ayarlanabilir, böylece ayaklarınız sabit ve rahat bir şekilde kalır. Minimalist bir tasarıma sahip olan ayakkabının klasik ve şık bir görünümü vardır, bu nedenle çeşitli giyim stilleriyle rahatlıkla kombinlenebilir.

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Camper Drift Trail Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım (74)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat bir ayakkabı. Beğendim."

  • "Yazlık ama çok rahat. Severek giyiyorum."
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Camper Pth K201521-003 Ayakkabı, Kadın

Adsız tasarım (75)

Basit ve minimalist görünümü ile her türlü giyim tarzıyla rahatlıkla kombin yapabileceğiniz Camper Pth K201521-003 Ayakkabı, şık detayları ile dikkat çeken bir tasarıma sahip. Ayakkabının taban yüksekliği, rahat bir yürüyüş sağlamak için optimum düzeyde tasarlanmıştır. Ayaklarınızı yere daha iyi yerleştirerek dengeli bir adım atmanıza yardımcı olur. Bu ayakkabı hafif bir yapıya sahiptir, bu da uzun süreli giymede konfor sağlar. Ayaklarınızı yormadan rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzeme kullanımı, kullanım ömrünü uzatırken, ayaklarınızın rahat etmesini sağlar. Her gün kullanıma uygun olan bu model, kombinlerinize şıklık katmanızı sağlar.

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Camper Runner K21 Ayakkabı, Kadın

Adsız tasarım (78)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hafif bir ayakkabı ancak tabanı daha konforlu, ortopedik olabilirdi. Ayakkabi numarasını tam beden alabilirsiniz."

  • "Rengi, tarzı, modeli, rahatlığıyla her anlamda harika."
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Camper Runner K21 Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım (83)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Konforlu. İyi kalite."

  • "Çok beğendim, alın mutlaka. Pişman olmayacaksınız."
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CAMPER Match T-Strap Sandalet, Kadın

Adsız tasarım (84)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Onları fotoğrafta olduğundan daha çok sevdim, çok kaliteli."

  • "Onu seviyorum. Yeni Camper sandaletlerimle harika bir yaz geçireceğim."
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Camper Peu Pista GM Goretex Bot, Erkek

Adsız tasarım (85)

Botun üst kısmı yüksek kaliteli deri ve tekstil malzemelerden üretilmiştir. Deri malzeme, dayanıklılığını ve uzun ömürlü kullanımını sağlarken, tekstil malzeme ise nefes alabilirlik ve esneklik sunar. Goretex teknolojisi kullanılarak üretilen bu bot, su geçirmez bir yapıya sahiptir. Bu özellik sayesinde yağmurlu havalarda bile ayaklarınızın kuru kalmasını sağlar. Ayakkabının tabanı kauçuktan yapılmıştır. Kauçuk taban, maksimum tutuş ve dayanıklılık sağlar. Ayrıca, kaygan zeminlerde güvenli bir adım atmanızı sağlar. Soğuk hava koşullarında da ayaklarınızı sıcak tutmak için iç yalıtıma sahiptir. Bu sayede, kış aylarında bile konforlu bir kullanım sunar. Bu botun burun kısmı ve topuk bölgesi ekstra korumalıdır. Minimalist bir görünüme sahip olup spor ve outdoor tarzı kombinlere rahatlıkla uyar.

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Camper Wgn K100669-016, Erkek

Adsız tasarım (86)

Camper Wgn K100669-016 modeli, basit detaylarla zenginleştirilmiş minimalist bir görünüme sahiptir. Hem spor hem de günlük giyim tarzıyla rahatlıkla kombinlenebilir. Ayakkabının hafif yapısı, uzun süreli giymeyi daha rahat hale getirir. Ayaklarınızı yormadan ve ağırlık hissi olmadan kullanabilirsiniz. Camper'ın imzası haline gelen müzikal hikaye işareti, bu modelde de bulunur. Bu detay, ayakkabıya benzersiz bir dokunuş katar.

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Camper TWS Erkek Spor Ayakkabı

Adsız tasarım (87)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Farklılık arıyorsanız, hep görmeye alıştığınız spor ayakkabılardan sıkıldıysanız Camper alın. Bu modeline bayılıyorum."

  • "Fiyatları genel olarak yüksek olsa da parasını sonuna kadar hak ediyor."
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Camper Mw K201462-009, Kadın

Adsız tasarım (88)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel, rahat bir ayakkabı."

  • "Arkadaşımda görmüştüm, çok beğendim ve hemen aldım. Fiyatını hak eden bir ayakkabı."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

Tüm Camper modellerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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